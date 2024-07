Depois de mais um dia marcante nas contas desta 111.ª edição da Volta a França, a calma voltou a imperar no pelotão. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) foi o grande vencedor da 11.ª etapa, não só por ter vencido Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ao sprint, mas também por ter feito uma grande recuperação depois do ataque do grande rival, numa exibição que fez relembrar o passado-recente do dinamarquês na Grande Boucle.

“Sentia-me bem no Puy Mary [penúltima contagem de montanha] e decidi atacar lá, mas depois o Jonas entrou muito bem na segunda subida e fomos juntos até ao final. Agora, todos podemos ver que é uma luta justa. Ele está na sua melhor forma, bateu-me muito bem na meta. Jonas esteve melhor nessa subida e esperei por ele, porque sabia que me alcançaria até depois do alto. Tentei recuperar, ganhar os segundos de bonificação e sprintar no final, mas foi um bom dia para ele e para mim também”, partilhou o camisola amarela no final da tirada.

“Foi uma etapa bastante difícil, foi um ritmo alto o dia todo. A luta pela fuga foi muito dura. A equipa queria que impuséssemos um ritmo elevado nas subidas mais íngremes e cumprimos o plano. (…) Nós queríamos ganhar a etapa e os segundos de bonificação também são importantes. Queríamos amealha-los. A equipa fez um trabalho perfeito, todos estiveram fantásticos. Controlámos a fuga, foi um dia muito bom para nós”, disse, por sua vez, João Almeida (Emirates), que subiu ao quinto lugar na etapa de quarta-feira.

Para esta quinta-feira estava reservada uma etapa de transição, mas a tempestade acabou por assolar o início dos 203,6 quilómetros entre Aurillac e Villeneuve-sur-Lot. Pela manhã, a TotalEnergies acordou com o roubo de 11 bicicletas. Seguiram-se os abandonos de Fabio Jakobsen (dsm-firmenich PostNL), Pello Bilbao (Bahrain-Victorius) e Michael Morkov (Astana). E nem Pogacar se livrou do azar. Nos primeiros quilómetros, o esloveno que vestiu a camisola amarela do Tour pela 30.ª vez viu-se envolvido numa queda que deitou ao chão 15 corredores.

???? Crash in the peloton. The yellow jersey ???????? @TamauPogi was caught up but is making his way back to the peloton. ???? Chute dans le peloton. Le Maillot Jaune @TamauPogi a été pris dedans mais il fait son retour dans le peloton.#TDF2024 pic.twitter.com/RstUqKyIR3 — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2024

Valentin Madouas, Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), líder da montanha em igualdade com Pogacar, e Anthony Turgis (TotalEnergies) protagonizaram a fuga do dia, mas foram alcançados a pouco mais de 40 quilómetros da chegada, dado o ritmo alucinante da corrida — quase 48 km/h nessa fase. A 12 quilómetros do fim, Harold Tejada (Astana) não conseguiu evitar o choque com um separador central e caiu, provocando a queda de Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e um grande corte no pelotão.

Com o esloveno afastado do grupo, a Visma pegou na corrida e deu um passo importante rumo ao cimentar do pódio. A Arkéa-B&B Hotels tratou de lançar um sprint confuso, mas Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) voltou a evidenciar-se e bateu Wout van Aert (Visma) e Arnaud Démare (Arkéa) sem qualquer discussão.

???????????? | Wow, Biniam Girmay doet het weer. Op de lange finishstraat laat hij zien wie de beste sprinter is. Een hattrick voor de man uit Eritrea! ???????????? #TDF2024 ???? Koers kijk je via HBO Max pic.twitter.com/8ZIrLrJ5E4 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 11, 2024

Roglic chegou com o ombro direito em muito mau estado, a 2.27 minutos do vencedor e dos corredores da geral, e caiu para a sexta posição, sendo ultrapassado por João Almeida e Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers). O pódio está, assim, praticamente garantido, para Pogacar, Evenepoel e Vingegaard, que têm o português a mais de três minutos. Nelson Oliveira (Movistar) está em 46.º na geral, a 1h2m50s, e Rui Costa (EF Education-EasyPost) é 52.º, a 1h7m27s.