Festa do Arroz

Praça Beato, Tv. Grilo 1, 1950-145 Lisboa. Dia 13 de julho das 12h00 às 22h00. Acesso gratuito

Para celebrar o arroz: com o objetivo de mostrar aos conhecidos e amigos da Praça a diversidade de variedades, nomeadamente Ariete, Ronaldo, Caravela, Teti e Guadiagran, e terroir de arrozes em Portugal, no dia 13 de julho celebra-se a Festa do Arroz neste restaurante do Beato Innovation District. Para comer, há arroz doce com Ariete do Bom Sucesso, sushi com Ronaldo da Rice Crafters, arroz de lingueirão com Guadiagran, da Cigala, e arroz de espargos com caracoletas com Caravela da Nova Arroz/ Lusodem, com preços entre os 4€ e os 7€. Já para entreter, há música e a talk “Arroz Caravela — como se criou o carolino português”, que vai abordar a cultura do arroz. Para os mais novos, há ainda um workshop, com o tema “Arroz colorido”.

Casino Espinho by Euskalduna

R. 19 85, 4500-256 Espinho. Dia 13 de julho. Jantar a 55 euros por pessoa. Reservas através do 227 335 500 ou casinoespinho@solverde.pt

Para ir a um jantar estrelado: o chef Vasco Coelho Santos vai sair do Euskalduna Studio durante todos os sábados de julho para preparar um jantar Michelin no Restaurante Baccará, no Casino Espinho. As noites de verão vão estar assim nas mãos do chef estrelado, com um menu que se apresentou a 6 de julho e se repete já este sábado, dia 13. A começar, há ostras em texturas, seguidas de gambas com caril de lula e naje e da terrina de leitão com arroz de feijão-verde. Para adoçar o final desta quente noite, chega à mesa uma rabanada e gelado de Queijo da Serra.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sebastianas

Freamunde, Porto. De 11 a 16 de julho. Entrada livre

Para ir a uma festa centenária: com mais de 120 anos de história, as Sebastianas estão de volta para trazer animação e música à cidade de Freamunde durante cinco dias. A festa já começou na quinta-feira, dia 11, mas continua fim de semana a dentro com nomes como Nel Monteiro, Tiago Bettencourt, Dillaz, Ana Moura e Moullinex a subir ao palco. Além da música, as Sebastianas oferecem também a “Noite de Bombos”, uma arruada livre com mais de 1.500 foliões a tocar bombo, fogo de artificio e a procissão em honra de São Sebastião. A programação completa pode ser consultada na página da organização.

Bailado em Seteais

Valverde Sintra Palácio de Seteais, R. Barbosa du Bocage 8, 2710-517 Sintra. Dias 13 e 14 de julho. Programa Bailado e jantar a 185 euros por pessoa.

Para bailar em Seteais: jantar a quatro mãos, estadia e visita guiada ao Valverde Sintra Palácio de Seteais. É este o programa que o em tempos só Palácio de Seteais tem preparado para os dias 13 e 14 de julho. O “Bailado em Seteais” está de volta numa 4.ª edição que, para além do bailado, conta com um jantar que terá lugar no restaurante do Palácio e será preparado a quatro mãos, pelos chefs Hélder Damião e Bruno Caetano Oliveira. Já no Jardim Frontal do Hotel terá lugar, em ambos os dias, o bailado “Sonho de uma Noite de Verão”, uma estreia absoluta baseada na comédia teatral homónima escrito por William Shakespeare. Para quem desejar, há também a opção de passar a noite no hotel e participar numa visita guiada ao Palácio de Seteais, após o pequeno-almoço buffet do dia seguinte, pelo valor de 840 euros por pessoa, já com o jantar e o bailado incluído.

EA LIVE ÉVORA

Adega Cartuxa, Q.ta de Valbom, Évora. Dia 13 de julho a partir das 19h30. Bilhetes entre 27,50 e 32,50 euros por pessoa.

Para ouvir música de copo de vinho na mão: é com o cenário das vinhas da Adega Cartuxa como pano de fundo que José Cid vai atuar no dia 13 de julho, seguido pelo DJ Nuno Luz. O EA LIVE ÉVORA está de volta para promover uma relação mais próxima com os consumidores e os apaixonados pelos vinhos da Cartuxa, ao som de muita música. Esta espalha-se ao longo de dois fins de semana de festival, com quatro de cinco dias já esgotados. E porque o EA LIVE é uma festa de vinho, este não falta: na compra de cada bilhete, disponível online, há a oferta de um kit Lanyard + copo único e três vinhos EA à escolha, para saborear desde o pôr do sol até ao final da noite.

Extreme Hangout Cascais

Parque de Palmela, Cascais. Dias 13 e 14 de julho. Entrada livre.

Para dar voz à ação climática: ao longo de dois dias, o Extreme Hangout Cascais vai instalar-se no Parque de Palmela com o objetivo de popularizar o movimento climático e tornar mainstream a conversa a favor do planeta e da sustentabilidade. Desta forma, estão programadas várias talks, guiadas por speakers como Michael Sheldrick, Amber Nuttal, Matsi Modise ou Sian Sutherland, workshops de tingimento natural de tecidos, uma oficina de bem-estar infantil e um mercado com diferentes marcas sustentáveis. O evento decorre nos dias 13 e 14 de julho e tem entrada livre. O programa completo pode ser consultado no site da organização.

Summer Euphoria

Renaissance Porto Lapa Hotel, R. de Cervantes 169, 4050-289 Porto. Dia 13 de julho das 19h00 às 23h00. Entrada a 20 euros por pessoa.

Para celebrar o verão: o que há de melhor do que uma festa para celebrar uma nova carta de cocktails, sangrias e petiscos? É a pergunta que o Renaissance Porto Lapa Hotel deixa no ar enquanto organiza a Summer Euphoria. Marcada para sábado, dia 13, vai contar com várias atuações ao vivo, uma performance Drag Queen, natação sincronizada na piscina e violinistas eletrónicos. Ao longo de todo o evento, haverá ainda um DJ set que vai transportar todos os presentes para os anos 2000. Quanto às novidades, estas vão estar disponíveis para serem degustadas: há caipirinha (12€), mojito (12€). vodka froggy B (10€), gin Citadelle (12€) ou aperol spritz (12€), a acompanhar as gyosas de camarão com molho de soja e mel (16€), o sashimi de atum com molho de maracujá (16€) ou o bao de barriga de porco (15€).

Casa das Lérias

R. Cândido dos Reis 21, 4600-758 Amarante. Todos os dias das 11h00 às 20h00.

Para provar lérias não tradicionais: vinho do Porto, citrinos, maçã e canela, cacau ou especiarias são os ingredientes que os chefs Miguel Rocha Vieira e Ricardo Tiago utilizaram para criar novos doces inspirados nas Lérias de Amarante. Historicamente servidas como sobremesa apenas em dias de festas ou refeições importantes, as lérias tradicionais dão agora lugar, na Casa das Lérias, a estes cinco doces exclusivos, que têm como objetivo enaltecer a identidade portuguesa, tanto na massa do recheio como na cobertura do doce, originalmente feita com uma calda de açúcar. Cada unidade das Lérias e dos cincos doces exclusivos tem o valor de 1,50€, existindo ainda uma caixa de 12 unidades (15€).

Meat Wine Makers

Pepper’s Steakhouse, Marina de Vilamoura, 8125-901 Quarteira. De 13 a 20 de julho. Menu de degustação a 170 euros por pessoa.

Para conjugar a gastronomia com a enologia: até dia 20 de julho, o Pepper’s Steakhouse, no Tivoli Marina Vilamoura, vai ter disponível uma experiência eno-gastronómica, onde a alta gastronomia encontra a enologia. Composto por cinco momentos, este menu assinado pelo chef André Basto e harmonizado pelo enólogo da Sogrape, Luís Sottomayor, vem garantir que cada prato e cada vinho sejam uma descoberta conjunta. São eles o lagostim do rio com caviar do Irão, foie gras e bisque de marisco, harmonizado com o Vinha Grande Branco 2022, o Wagyu, que chega de seguida à mesa em harmonia com o Legado 2018, o Sabugueiro, com chocolate branco, em pairing com o Série Ímpar Curtimenta, o Chocolate Brasil em dupla com o Porto Sandeman Vintage 200 e, por fim, um Café Gourmand, onde um macarron, um bombom e uma trufa acompanham o Porto Sandeman 30 Anos.

Ciclo de Piano nos Palácios de Sintra

Palácio Nacional de Sintra e Palácio Nacional de Queluz. Dias 12, 13 e 14 de julho às 19h00. Bilhetes entre os 18 e os 22 euros por pessoa.

Para ouvir piano num palácio: o novo Ciclo de Piano nos Palácios de Sintra despede-se, no fim de semana de 12, 13 e 14 de julho, dos Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz com três recitais espalhados por três salas diferentes. Em homenagem ao músico e pianista Viana da Mota, António Rosado vai subir ao palco da Sala do Trono, em Queluz, na sexta-feira, seguido de Luísa Tender, na Sala dos Cisnes, em Sintra, no sábado, e de Artur Pizarro, que termina no domingo, de volta à Sala do Trono. Os bilhetes estão disponíveis online. Nos dias de recital, estão disponíveis visitas guiadas ao Palácio onde decorrer o espetáculo. Começam às 17h30 e têm a duração aproximada de 1h15m.

Somersby Out Jazz

Parque Urbano de Miraflores, Oeiras. Dias 14, 21 e 28 de julho a partir das 17h00. Entrada gratuita.

Para voltar ao Out Jazz: música, calor e finais de tarde? É no Parque Urbano de Miraflores, em Oeiras, que, durante o mês de julho, vai ser palco do Somersby Out Jazz. O festival gratuito de Oeiras já começou em maio, no Parque dos Poetas, e continua durante os próximos três domingos do mês com muito jazz, funk e hip-hop. A festa começa a partir das 17h00 e só acaba quando o sol se puser. O programa pode ser consultado na página da organização.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.