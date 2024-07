Aos 37 anos, Lionel Messi continua em grande. Considerado por muitos o melhor jogador da história do futebol, o astro argentino tem, a partir deste domingo, um recorde histórico. A Argentina conquistou a Copa América pela segunda edição consecutiva na última madrugada e, como não podia deixar de ser, o capitão foi titular e jogou 66 minutos, mesmo com uma entorse no tornozelo direito.

A entorse de Messi: o homem ainda jogou 20 minutos da Final neste estado! Impressionante! pic.twitter.com/4p1Fkrj4ty — O Fura-Redes (@OFuraRedes) July 15, 2024

As lágrimas de Messi ficarão para a história. Os festejos também. O que é certo é que com a conquista da Copa América, o avançado chegou aos 45 troféus por clubes e seleção e ultrapassou o brasileiro Dani Alves (44), que já não compete. Desta forma, Messi é agora o jogador com mais troféus na história do futebol.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No currículo do argentino contam-se quatro Ligas dos Campeões, três Mundiais de clubes, três Supertaças Europeias, 12 Ligas (10 LaLigas e duas Ligue 1), sete Taças do Rei, nove Supertaças (oito de Espanha e uma de França) e uma Leagues Cup ao serviço de Barcelona, PSG e Inter Miami. Já na seleção da Argentina, Messi ganhou um Mundial, uma Finalíssima, duas Copa América, o ouro nos Jogos Olímpicos e o Mundial de sub-20.

Con la #CopaAmérica2024, Lionel Messi alcanza su título 45, superando la marca de Dani Alves (44). ???? @FabrizioRomano pic.twitter.com/qhd3b1V73P — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) July 15, 2024

Anteriormente, algumas fontes já davam Messi como o jogador mais titulado do futebol, não considerando oficial a Copa do Nordeste conquistada por Dani Alves em 2002. Ainda assim, a competição regional é um dos torneios mais importante do Brasil e, outrora, dava acesso às competições internacionais. Atualmente dá acesso à Taça do Brasil.