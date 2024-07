Um problema que estará a afetar os serviços de cloud da Microsoft está a perturbar a aviação civil e o transporte ferroviário em vários países, dos EUA até Espanha e Austrália – e já está a afetar empresas em Portugal. Bancos e estações televisivas, como a britânica Sky News, também estão a ser afetados por uma falha informática que está a ter grandes proporções. O governo britânico não considera, por enquanto, que o “apagão” pode ser resultado de um ciberataque.

Nos aeroportos portugueses, fonte oficial da ANA garante ao Observador que não há nenhum sistema afetado mas, em Lisboa, o Terminal 2 já está a ter filas porque companhias aéreas como a Ryanair estão a ter de fazer check-in manual. Mas não há cancelamentos de voos, neste momento.

Mais tarde, à Lusa, a ANA disse que são esperados constrangimentos nos aeroportos nacionais já que há companhias aéreas e empresas de ‘handling’ afetadas pela falha global no sistema da Microsoft, pedindo aos passageiros que se informem sobre o estado dos seus voos.

Mas a gestora aeroportuária adiantou que “o sistema informático dos aeroportos portugueses não foi afetado diretamente”.

Neste momento, refere fonte oficial da empresa, “está a ser avaliado o impacto desta situação sendo esperados constrangimentos na operação aeroportuária que afetam companhias aéreas e outros aeroportos”. Assim, solicita aos passageiros que se informem sobre o estado do seu voo antes de se dirigirem para o aeroporto.

De acordo com o site DownDetector, em Portugal estão a ser afetados também os serviços de telecomunicações – como a Vodafone, Meo e NOS – bem como na utilização dos serviços da Microsoft365, Teams e Azure (ambos associados à Microsoft). Também há relatos de falha nos serviços do banco Santander Portugal.

O Observador está a contactar estas empresas para confirmar a dimensão dos problemas.

Segundo a SIC, também o Hospital Amadora-Sintra esteve sem sistema e está a registar os pedidos de consulta e exame em papel. Porém, fonte do gabinete de imprensa do hospital garante que o problema não está relacionado com o “apagão” associado à Microsoft mas, sim, um problema pontual com a base de dados do hospital.

Nos EUA, há registos de problemas no acesso a serviços de emergência – em concreto, no Alaska estará a haver dificuldades no contacto ao 911 (equivalente ao 112 na Europa).

O governo britânico não considera, por enquanto, que o “apagão” pode ser resultado de um ciberataque. A mensagem foi transmitida à agência Reuters.

No Reino Unido, está a haver registos de problemas nas caixas automáticas dos bancos mas em Portugal fonte oficial da gestora da rede Multibanco, a SIBS, garante ao Observador que não está a ser afetada.

Origem do problema poderá estar na Crowdstrike, empresa de cibersegurança

A Microsoft diz, em comunicado, que está a tomar medidas “mitigadoras” do problema. A origem do problema, que começou à meia-noite desta sexta-feira, poderá estar nos serviços da empresa de cibersegurança Crowdstrike.

De acordo com o mesmo DownDetector, um ‘site’ que monitoriza interrupções, desde a noite passada que foram registados picos repentinos de incidentes em vários ‘sites’ mundiais que incluem aplicações da Microsoft.

Os problemas que começaram a ser detetados nos EUA, onde todos os voos de várias companhias aéreas foram suspensos, e espalharam-se por várias partes do mundo.

O aeroporto de Berlim suspendeu todos os voos, justificando a decisão com problemas técnicos e transportadoras aéreas como a Ryanair avisaram os clientes de que está a haver problemas que podem afetar os seus voos. O Observador está a contactar a ANA – Aeroportos de Portugal e esta notícia será atualizada com informação sobre se está a haver voos afetados também nos aeroportos portugueses.

Na Austrália foi referido uma interrupção técnica de grande escala que afetou várias empresas, segundo o gabinete coordenador nacional de cibersegurança. Em Espanha, todas as transportadoras aéreas estão a ser afetadas.

A bolsa de valores de Londres, o mais importante mercado financeiro na Europa, está a ter dificuldades, poucos minutos depois da abertura. E a estação televisiva Sky News, que há poucos minutos tinha voltado a funcionar, está novamente a ter problemas.

Segundo informação da BBC, também os sistemas informáticos dos Jogos Olímpicos (em Paris) estão a ser afetados.