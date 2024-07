100 Maneiras

Tipografia, R. do Castanheiro 31, 9000-081 Funchal. Dia 19 de julho. Reservas através do 291 200 100 ou info@castanheiroboutiquehotel.com.

Para jantar à 100 Maneiras: de Lisboa diretamente para o Funchal, Ljubomir Stanisic e Manuel Maldonado, o chef executivo do grupo 100 Maneiras, vão preparar um jantar que combina os produtos e tradições da ilha da Madeira com a cozinha, e os vinhos, do restaurante estrelado da capital. “À Mesa no Castanheiro, Chef Maurício Gonçalves convida…” é o nome do projeto que vem justificar a viagem do 100 Maneiras até ao restaurante Tipografia, no Castanheiro Boutique Hotel. Marcado para dia 19 de julho, o jantar conta com alguns dos pratos do menu do Bairro Alto mas que se apresentam aqui com inspiração madeirense. Entre eles estão o “Bem-vindos à Bósnia” (pão “rosa”, ajvar, kajmak, pasteta e stelja com “manteiga” de lapas), o o “Feel the Beet” (beterraba fumada e em pickle, com emulsão de aneto), e o “Black Hole” (choco, cenoura, chalotas, pimento vermelho e achiote). Apenas com produtos locais, haverá ainda pratos criados especialmente para esta data: o “Crab My Curry”, com “jacas” (pequenos caranguejos) e caril, o “Terra à Vista”, com o peixe que será pescado pelos chefs na Madeira, acompanhado de espinafres e dashi, o “Miss Piggy”, porchetta de leitão, topinambur, pimento vermelho e batata trufada, e o “Santo Queijo”, uma espuma de requeijão do Santo da Serra e pitangas. Quanto à harmonização vínica, essa estará nas mãos de Nuno Fria e António Maçanita, que vão decorar os copos com vinhos da Companhia de Vinhos dos Profetas e dos Villões e da marca de vinhos de Ljubomir, Mestiço.

Que Jazz É Este?

Pela cidade de Viseu. Dias 19, 20 e 21 de julho. Entrada livre.

Para ouvir jazz pela cidade: são várias as localização que fazem de palco deste festival. Que Jazz É Este? estendeu-se até julho depois de ter dado música a Viseu durante o mês de junho. Agora, as últimas três datas dividem-se entre o Parque Aquilino Ribeiro, o Parque da Cidada, a Casa do Miradouro e o Carmo’81, com nomes como Luís Vicente Trui, Coletivo Gira Sol Azul & Lura, ILDA, Catarina Machado e Rui ‘Tigrão’ Gomes, Nils Berg Cinemascope, Maë Defays e Joaquim Rodrigues a ilustrarem o cartaz. A entrada é livre e o programa pode ser consultado na página da organização.

Break Pool

LUMEN Hotel, R. Sousa Martins 20, 1050-217 Lisboa. Todos os dias das 8h00 às 12h00 até 30 de setembro. Pequeno-almoço e piscina por 20 euros por pessoa. Marcação prévia através do info@restauranteclorofila.pt .

Para começar a manhã numa piscina vermelha: é com o Cristo Rei e a ponte 25 de Abril a quererem espreitar pelos prédios que compõem a vista da capital que o LUMEN Hotel sugere passar a manhã. Na espreguiçadeira ou de molho na piscina vermelha, o rooftop deste hotel de Picoas preparou uma Break Pool, disponível em exclusivo para 10 clientes externos, com pequeno-almoço incluído. Antes ou depois de dar um mergulho é assim possível desfrutar de uma bebida fria (sumo natural ou detox), de uma opção de padaria, que passam pela sandes, torrada, tosta mista ou bruscheta, e de uma bebida quente: café, galão ou chá. Se o calor for muito, há chapéu de sol, a toalha é garantida e os balneários estão também disponíveis.

“Coco Chanel, além da moda”

Centro Cultural de Cascais, Av. Rei Humberto II de Itália, 2750-642 Cascais. A partir de 20 de julho e até 3 de novembro. De terça-feira a domingo das 10h00 às 18h00. Bilhetes a 5 euros por pessoa.

Para conhecer Coco Chanel: com o objetivo de aproximar o público do espírito e do universo de Coco Chanel, até novembro, o Centro Cultural de Cascais vai ter patente a exposição Coco Chanel, além da moda. Parte da trajetória da designer de moda francesa vai ser assim contada através de algumas das suas fotografias pessoas e também obras de artistas com quem Chanel partilhou paixões, interesses e inspirações, entre eles Salvador Dali, que desenhou o frasco do Chanel n.º 5, Apel.Les Fenosa, Tamara de Lempicka, Pablo Picasso e Óscar Domínguez. A exposição conta ainda com peças de vestuário da Maison Chanel, que ilustram o estilo criado por Coco Chanel.

Ohana Market

Parque de Campismo da Madalena, 486W+26, Vila Nova de Gaia. De 19 a 21 de julho. Exclusivo para participantes do festival MEO Marés Vivas.

Para ir a um mercado nacional: e se por entre os concertos dos Ornatos Violeta, de Louis Tomlinson, dos Snow Patrol e de Ben Harper, os festivaleiros do MEO Marés Vivas se puderem entreter num mercado só de marcas portuguesas? O Ohana Market vai estrear-se como o primeiro mercado residente neste festival durante os dias 19, 20 e 21 de julho, das 16h00 às 3h00, com o objetivo de dar destaque a produtos nacionais. Ao longo dos três dias vão estar assim presentes nomes como Bhoomi, angurä, Dram Ive, Forever Bond Studio, COOLAND, Nayoh, com roupa vintage, Laroca e a Jardim Ecotattoo, com tatuagens para relembrar a experiência. Os bilhetes para o MEO Marés Vivas estão disponíveis no site da organização.

Open Day Quinta de Lemos

Quinta de Lemos, S.A, 3500-541 Silgueiros. Dia 20 de julho. Provas de vinhos e visitas gratuitas. Inscrição através do info@quintadelemos.com ou 232 951 748.

Para ir a uma prova de vinhos: para 20 de julho a Quinta de Lemos propõe um dia dedicado ao vinho, com atividades gratuitas. O programa de enoturismo deste Open Day leva os visitantes a descobrir a Adega Quinta de Lemos, com visitas guiadas de 40 minutos — marcadas para as 11h00, 15h00 e 17h00 — que contam a história da Quinta e da família Lemos, terminando com uma prova dos vinhos Quinta de Lemos Dona Santana 2008 ou Quinta de Lemos Jaen 2012.

Festival Gastronómico Vegetariano de Matosinhos

Quinta da Conceição, em Leça da Palmeira. Dias 20 e 21 de julho das 10h00 às 20h00. Entrada gratuita.

Para explorar o vegetarianismo: o Festival Gastronómico Vegetariano está de volta a Matosinhos para dois dias de partilhas, receitas, provas e muita animação para adultos e crianças. A natureza da Quinta da Conceição, em Leça da Palmeira, vai ser o palco desta festa de sabores e sustentabilidade que conta com um programa de showcookings, palestras, masterclasses, aulas de yoga e Tai Chi. Pelos espaços verdes do Parque vão estar ainda distribuídos mais de 40 expositores de marcas e projetos portugueses, focados no vegetarianismo e na sustentabilidade, com opções de francesinhas, enchidos vegan, sushi, café e temperos, na comida, e vestuário, acessórios, cosmética vegan e natural, decoração, higiene pessoal, filtragem de água e livros sobre alimentação.

MIMO Festival Amarante

Amarante. De 19 a 21 de julho. Entrada gratuita.

Para celebrar a cultura e a música do mundo: é com uma programação inclusiva e diversificada que o MIMO Festival Amarante se prepara para dar a conhecer o que de melhor se faz na música atual, em Portugal e no mundo. Marcado para os dias 19, 20 e 21 de julho, o MIMO tem entrada gratuita e apresenta um cartaz no qual a música ocupa não só os palcos mas também palestras, workshops, oficinas, exposições, performances, cinema, cortejos, MIMO Bem-Estar e roteiros sustentáveis. Entre os nomes confirmados estão Dino D’Santiago, Femi Kuti & The Positive Force, Marcelo D2 e Fatoumata Diawara. A programação completa pode ser consultada na página da organização.

Spatia Comporta

N261-1, Estrada das Bicas, Marco da Saibreira, Bicas, 7570-337 Grândola. Dia 20 de julho. Jantar a 85 euros por pessoa. Reservas através do 269 249 486 ou reservas@spatiacomporta.com.

Para comer leitão na Comporta: até setembro, o chef Afonso Carvalho vai receber no restaurante ORA, no Spatia Comporta, um grupo de diferentes chefs e enólogos que para prepararem jantares temáticos a quatro mãos. O próximo está marcado para o dia 20 de julho com a vinda do leitão da Bairrada para a Comporta: o Rei dos Leitões será o responsável por este jantar, que terá como protagonista o tradicional leitão assado, e que conta com a harmonização de vinhos Luís Pato.

Santini

Aldeia de Juzo, Cascais. Dias 20 e 21 de julho das 11h00 às 22h00.

Para assinalar o Dia Mundial do Gelado: a Santini abriu uma nova loja, na Aldeia de Juzo, em Cascais, mesmo a tempo do Dia Mundial do Gelado, que se comemora a 18 de julho. Para celebrar, esta geladaria artesanal portuguesa convida amigos e conhecidos a passar na nova loja durante o fim de semana e provar os novos sabores de verão: há bola de berlim, cereja, ananás e meloa a melancia.

Chefs on Fire Pop-Up de Aveiro

Parque Infante D. Pedro, R. de Luís Cipriano, 3810-169 Aveiro. Dias 19, 20 e 21 de julho. Bilhetes a 40 euros por pessoa.

Para ir ao Chefs on Fire em Aveiro: depois de Santarém, é a vez da Capital da Cultura de 2024 ser palco do próximo pop-up do Chefs on Fire. Este festival gastronómico, que tem como fogo a personagem principal, está inserido na programação do Festival dos Canais e vai decorrer nos dias 19, 20 e 21 de julho. O evento recebe, ao todo, nove chefs, três por dia, para cozinhar com fogo, fumo e lenha, ao mesmo tempo que são acompanhados por música ao vivo. Os bilhetes têm o valor de 40 euros e podem ser adquiridos na página da organização.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.