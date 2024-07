Menos de 24 horas depois de ter feito história em França, João Almeida regressou a Portugal. No Aeroporto Humberto Delgado, centenas de fãs esperavam a chegada do quarto quarto classificado do Tour, incluindo familiares, amigos e Delmino Pereira. Foi precisamente ao lado do presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) que o segundo melhor português da história da Grande Boucle falou aos jornalistas e analisou a prestação.

“[O resultado] é muito positivo. O meu foco era chegar bem ao Tour, na melhor forma possível. Foi isso que fiz. Estive ao lado do Tadej [Pogacar] na vitória dele, é um sentimento muito bom e uma honra estar ao lado dele”, começou por abordar o ciclista de 25 anos, garantindo que este resultado confirma que é um “voltista” e o que o seu “foco são as Grandes Voltas”.

“O foco sempre foi ganhar o Tour com o Tadej [Pogacar]. Conseguimos. Assim que tivemos a vitória confirmada, a equipa começou a proteger-me. No Tour, todos os atletas estão na melhor forma possível. Se não estivermos bem não conseguimos estar na discussão da corrida”, afirmou Almeida, que acrescentou que este não é o melhor resultado da sua carreira: “Vencer uma etapa no Giro foi melhor do que este resultado”.

Quanto ao futuro, o corredor da UAE Team Emirates sublinhou que voltará a França “no futuro” e o objetivo passa por “ganhar uma Grande Volta”, aquele que é o seu grande “sonho”, seja no Tour, “que é a principal prova”, no Giro, a corrida por que tem um “sentimento especial”, ou na Vuelta. Para já, o atleta de A dos Francos vai “recuperar” para “chegar à Vuelta numa boa forma física” e “lutar pelo pódio”, que considera ser uma missão “difícil”. A prova arranca em Portugal e, caso isso não acontecesse, João Almeida “não a faria”.

Depois de ter sido apontado — e confirmado por algumas publicações — aos Jogos Olímpicos no início do ano, Almeida foi “riscado” das opções do selecionador José Poeira, que escolheu Nelson Oliveira (Movistar) e Rui Costa (EF Education-EasyPost). “Acho que até é melhor para mim. Fico em casa a preparar a Volta a Espanha. Portugal está muito bem representado e vou estar a acompanhar. Gosto de ver desporto no geral, vou estar a apoiar os portugueses”, concluiu o único português a conseguir um top 5 nas três Grandes Voltas.