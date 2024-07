O Ministério do Desporto do Brasil publicou, esta sexta-feira, antes da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2024, uma fotografia com um macaco a conduzir um barco. “Todo o mundo a aguardar o nosso barco”, escreveu na descrição a tutela no X (antigo Twitter), numa referência às embarcações que transportavam as diferentes comitivas olímpicas no rio Sena.

Não obstante, a publicação foi duramente criticada nas redes sociais pela conotação racista e acabou mesmo por ser apagada. Mais tarde, o Ministério do Desporto brasileiro publicou um comunicado a pedir desculpa.

???????? Ministério do Esporte publica post com imagem de macaco sobre o barco da delegação brasileira nas Olimpíadas de #Paris2024 e exclui pouco depois. Em nota, o Ministério informou que o post “foi um erro grave e incompatível com os valores que defendemos” e lamentou… pic.twitter.com/F3XKa54tEP — Eixo Político (@eixopolitico) July 26, 2024

“O Ministério do Desporto reconhece e lamenta profundamente o erro cometido ao publicar uma imagem inadequada nas nossas redes sociais na data de hoje. A publicação foi imediatamente retirada do ar, devido à sua conotação insensível e ofensiva”, lê-se no comunicado.

Além disso, o Ministério do Desporto, liderado por André Fufuca, reconheceu que a “imagem carrega conotações racistas históricas e perpetua estereótipos prejudiciais”. Foi um “erro grave”, assumiu a tutela do governo brasileiro, sendo “incompatível com os valores” que defende.

O Ministério lamenta ainda “profundamente por qualquer ofensa causada” e está “empenhado em garantir que algo semelhante não ocorra novamente”.