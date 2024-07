Depois do cinema, das séries ou das novelas, a estreia no mundo da narração de podcasts. Soraia Chaves é a voz do novo Podcast Plus do Observador, “Um Rei na Boca do Inferno”, que tem estreia marcada já para esta terça-feira, 30 de julho.

“Foi a primeira vez que fiz a narração de um podcast. Foi um convite que me agradou muito logo à partida, porque é um formato que eu nunca tinha experimentado. Considero fascinante esta nova forma de contar histórias através dos podcasts”, assinala a atriz, que se notabilizou em filmes como “O Crime do Padre Amaro” ou “Call Girl” e séries como “A Generala” ou “Três Mulheres”.

Desta vez, o papel de Soraia Chaves é outro. A atriz é a narradora de “Um Rei na Boca do Inferno”, uma série para ouvir em seis episódios que conta a história da passagem por Portugal do Duque de Windsor, em julho de 1940.

“Foi um desafio enorme, porque eu estou habituada a trabalhar com a câmara e não só com a voz. Há tanta coisa que eu, na minha profissão enquanto atriz, conto sem palavras, só com o olhar, só com uma expressão, às vezes até com o silêncio. E aqui, no podcast, tudo está na minha voz, o suporte é a voz. O suporte da emoção, o suporte às vezes de tudo. Não é fácil, mas é fascinante. É fascinante, como intérprete, conseguir dar vida e cor e interpretar a história que temos em mãos só com a voz.”

Durante as gravações, que decorreram em junho, nos estúdios do Observador, Soraia Chaves assumiu o papel de narradora omnisciente e omnipresente — e criou também uma espécie de personagem para lhe dar corpo, uma espia que dominava o submundo de Lisboa nos anos em que a Segunda Guerra Mundial fez de Portugal o último porto seguro da Europa, e tinha sobrevivido para contar a história.

Foi justamente a essa Lisboa que o antigo rei Eduardo VIII chegou, em julho de 1940, cerca de quatro anos depois de abdicar do trono de Inglaterra, para se poder casar com Wallis Simpson, uma americana duas vezes divorciada.

As suspeitas nunca confirmadas sobre as simpatias do Duque de Windsor com a Alemanha nazi existiam há anos. Mas ao longo do mês que o Duque passou em Portugal, Hitler pôs mesmo em marcha um plano para o recrutar para o seu lado, caso a Alemanha vencesse a guerra. Tudo isto, com Eduardo e Wallis instalados em Cascais, na mansão na Boca do Inferno que era propriedade de um dos homens mais poderosos do regime de António Oliveira Salazar — o banqueiro Ricardo Espírito Santo.

Por tudo isto, explica Soraia Chaves, o novo Podcast Plus do Observador é uma história de espiões e de conspirações. “Todas as intrigas e conspirações e mistérios que aconteceram nessa altura, na Segunda Guerra Mundial, aconteceram também em Portugal. Estamos a falar de espiões e de diferentes pessoas que passaram por cá, nessa fase da nossa história tão complexa, tão difícil”, revela a atriz, de 42 anos.

“Um Rei na Boca do Inferno” é uma série para ouvir em seis episódios. Para além de ser narrada por Soraia Chaves tem banda sonora original de Cláudia Pascoal. Pode ouvir a música original do podcast aqui:

O novo Podcast Plus do Observador tem estreia marcada para esta terça-feira, dia 30 de julho, e há um novo episódio disponível todas as terças-feiras. Mas se for assinante do Observador não tem de esperar: todos os episódios vão estar disponíveis logo no dia de estreia no site do jornal. Entretanto, já pode ouvir o trailer aqui:

O guião e as entrevistas de “Um Rei na Boca do Inferno” são de João Santos Duarte; a sonoplastia é de Beatriz Martel Garcia e de Artur Costa; e o design gráfico é de Miguel Feraso Cabral.