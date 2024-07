As provas desportivas prosseguem a todo o gás em território francês e, ao sexto dia competição, Portugal volta a ter a possibilidade de conquistar uma medalha — no judo, por Jorge Fonseca, que foi bronze em Tóquio-2020. O quadro competitivo volta a começar cedo, com a realização dos 20km marcha. Ana Cabecinha e Vitória Oliveira representam Portugal a partir das 8h20.

Pouco depois, às 9h12, Patrícia Sampaio dá início ao programa do judo nos -78kg. Segue-se, então, Jorge Fonseca nos -100kg, com o primeiro combate a acontecer às 10h24. Caso sigam em frente, a sessão da tarde principia às 15 horas. Na natação, Camila Rebelo compete nas eliminatórias dos 200m costas às 10 horas. Já Diogo Ribeiro e Miguel Nascimento entram em ação às 10h18, nas eliminatórias dos 50m livres. As meias-finais disputam-se às 19h46, no caso dos 50m livres, e às 20h19, no caso dos 200m costas.

???????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????? ???????? | ???????????? 6️⃣ ????️ A agenda para o sexto dia da participação portuguesa nos Jogos Olímpicos Paris 2024! ???????? *Todos os eventos têm a hora de Portugal#EquipaPortugal #AllezPortugal #Paris2024 pic.twitter.com/XVHMbBXM3x — Comité Olímpico de Portugal (COP) (@COPPORTUGAL) July 31, 2024

Pelas 11h15, é altura de Eduardo Marques competir no dinghy da vela, disputando a primeira e segunda rondas da competição decorre na Marina de Marselha.

No grande evento do dia, às 17h15 arranca a final de all-around da ginástica artística, com a inédita participação de Portugal. Filipa Martins é a representante nacional na competição que tem Simone Biles e Rebeca Andrade como as grandes candidatas ao ouro. No plano de competições há ainda a incógnita surf, que continua muito incerto na Polinésia Francesa. Na madrugada de quinta-feira, às 3h15, Yolanda Hopkins disputa a terceira ronda. Se a normalidade meteorológica imperar, os quartos de final, as meias-finais e as provas das medalhas disputam-se a partir das 20h24.

No que concerne ao panorama internacional, destaca-se, também, a luta pelas medalhas no double sculls do remo, às 10h30. Na natação disputa-se a final feminina dos 200 metros mariposa, às 19h30, e a final feminina dos 4×200 metros livres, pelas 20h48.