Chegou ao fim a primeira semana oficial de competições em Paris. Ao oitavo dia, Portugal volta a ter representação, embora em menor número face à véspera. Sem grandes esperanças no que toca a medalhas, só uma grande reviravolta parece poder tornar este sábado numa recordação brilhante.

O dia arranca com atletismo e Pedro Buaró em ação na qualificação do salto com vara, a partir das 9h10. Segue-se, às 10 horas, a prova de fundo do ciclismo de estrada, com Rui Costa e Nelson Oliveira e restante pelotão pelas ruas de Paris. Em Marselha, as competições da vela prosseguem e Eduardo Marques vai atuar na quinta e sexta regatas da classe ILCA 7 a partir das 11h20. À tarde é a vez de Carolina João e Diogo Costa disputarem a terceira e quarta regatas da classe 470 mista, às 14h45.

Em competições sem portugueses envolvidos, às 9 horas tem início o Grande Prémio Especial por equipas no dressage, do equestre. No remo, às 9h30 começa a final A masculina de sculls individual. No ténis, Qinwen Zheng e Donna Vekic vão lutar pelo ouro de singulares, às 14h30. À mesma hora começa, na Bercy Arena, a final masculina de exercício de solo, da ginástica artística. A fechar o dia há a final feminina do triplo salto, às 19h20, e a final feminina dos 100m, às 20h20, no atletismo. Na natação, às 19h30 acontece a final masculina dos 100m mariposa e, pelas 19h59, tem início a final feminina dos 200m estilos.