Quase um mês depois do Grande Prémio da Alemanha, o MotoGP está de regresso. Cumprida a pausa de verão, o campeonato continua em aberto à entrada para a segunda metade de corridas. Antes de Silverstone, Pecco Bagnaia (Ducati) tinha 10 pontos de vantagem para Jorge Martín (Pramac), seguindo-se Marc Márquez (Gresini) e Enea Bastianini (Ducati), que se encontravam separados por um ponto.

Miguel Oliveira (Trackhouse) surgia na 13.ª posição, com 51 pontos e depois de ter conseguido o melhor resultado da época (6.º). Contudo, o futuro do português continua incerto. Nos últimos dias, o piloto de Almada admitiu que o futuro pode mesmo passar pela Pramac, que terá duas Yamahas oficiais. “Há uma grande probabilidade de não pilotar uma Aprilia na próxima temporada. Espero fechar as coisas em breve e poder anunciá-lo. [A Pramac é] um projeto muito, muito atrativo”, partilhou o piloto de 29 anos antes do Grande Prémio da Grã-Bretanha.

Em Silverstone, Miguel Oliveira esteve sempre em crescendo nos treinos livres, passando de um 17.º lugar acima dos dois minutos no primeiro treino livre, para um 15.º posto, com 1:58.655 minutos, na qualificação. Ainda assim, voltou a não conseguir a presença na Q2, que viu Aleix Espargaró (Aprilia) garantir a pole position com recorde da pista (1:57.309). Bagnaia partiu do segundo lugar da grelha.

Logo no arranque da sprint, marcado pelas quedas de Marco Bezzecchi (VR46) e Franco Morbidelli (Pramac) que levaram a bandeiras amarelas, Bagnaia ultrapassou Espargaró e assumiu a primeira posição. Miguel Oliveira também teve um início positivo e subiu três posições, para o 12.º lugar. Martín acabou por conseguir defender a pole e recuperou a liderança.

A seis voltas do fim, contudo, Bagnaia caiu, continuando sem sorte nas corridas de sábado. Com essa desistência, Oliveira voltou a ganhar posições e aproximou-se do top 10, que viria a conseguir pouco depois, já que Marc Márquez também caiu. Devido aos incidentes, Bastiani assumiu a liderança e conquistou a vitória em Silverstone, à frente de Martín e Espargaró. Miguel Oliveira foi 10.º, ficando fora dos pontos.