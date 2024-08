O Ministério das Finanças nomeou José Manuel Matos Passos para diretor da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial (UTAM). Esta nomeação publicada esta tarde em Diário da República é feita em regime de substituição, sendo justificada pelo facto de ter cessado a comissão de serviço do anterior titular deste cargo, Fernando Pacheco.

José Matos Passos foi presidente do Instituto de Gestão Financeira da Educação durante quase dez anos, entre 2015 e 2024. Demitiu-se do cargo já depois do atual Executivo estar em funções na sequência de uma fraude no valor de 2,5 milhões de euros, relacionada com pagamentos feitos por transferência bancária a uma empresa que prestava serviços informáticos. Pagamentos esses que foram enviados para um NIB (número de identificação bancária) errado.

O caso conhecido em junho foi denunciado à PJ e terá originado a abertura de um inquérito interno, levando à demissão do presidente da entidade. Poucos dias depois, o Ministério da Educação comunicou que o Instituto de Gestão Financeira da Educação (IGeFE) tinha conseguido recuperar os 2,5 milhões de euros pagos indevidamente. Mas o ministro da Educação, Fernando Alexandre, já tinha aceitado a demissão do presidente para “preservar a credibilidade e prestígio institucional do IGeFE”, recusando, contudo, afastar outros dirigentes.

Agora o ex-presidente é nomeado diretor da UTAM, a unidade de acompanhamento e controlo do setor empresarial do Estado, num despacho assinado pelo secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, João Silva Lopes, com efeitos a 5 de agosto.

José de Matos Passos é doutorado em Economia e, para além de presidente do Instituto de Gestão Financeira da Educação, foi conselheiro do Conselho Económico e Social e é professor do ISEG.

Matos Passos vai substituir Fernando Pacheco que esteve à frente da UTAM durante 10 anos. O ex-secretário de Estado do Governo de António Guterres e administrador da Ibedrola tinha sido escolhido, numa comissão de serviço, pelo executivo de Pedro Passos Coelho para dirigir esta unidade que foi criada em resposta à exigência da troika do exercício de um controlo acrescido das empresas do Estado. Fernando Pacheco foi reconduzido no cargo em 2019.

Ex-diretora regressa ao cargo de diretora-geral da Administração Escolar em regime de substituição

Esta não é a única nomeação em regime de substituição publicada no Diário da República. Também foi nomeada em regime de substituição Maria Luísa Lopes de Oliveira para o cargo de diretora-geral da Administração Escolar, o organismo responsável pelos concursos de colocação de professores. A nova diretora-geral era adjunta do gabinete do ministro da Educação, Fernando Alexandre, tendo desempenhado já no passado — entre 2014 e 2018 — o cargo de diretora-geral da Administração Escolar.

A anterior diretora-geral da Direção-Geral da Administração Escolar foi exonerada por decisão do ministro da Educação, com o Governo a acusar Susana Castanheira Lopes da “falta de prestação de informações ou na prestação deficiente das mesmas, quando consideradas essenciais para o cumprimento da política global do Governo”.

A nomeação definitiva para este cargo exige a realização de um concurso público por parte da Cresap,