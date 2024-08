Este artigo é da responsabilidade da Compal

Com o tempo quente da primavera e do verão chega a vontade da praia, de explorar a natureza, de aproveitar todos os momentos para atividades ao ar livre. E para manter a energia e a nutrição, não pode faltar um lanche saboroso. Água, fruta, snacks rápidos, refeições saudáveis, sumos e néctares, ou doses de fruta, práticas e saudáveis, como Compal Essencial, são opções acertadas para uma lancheira diversificada que combina com um estilo de vida ativo.

Qual a importância da alimentação nas atividades ao ar livre?

Seja para fazer uma caminhada, praticar desporto na rua ou apenas para aproveitar o sol na praia ou na esplanada, devemos ter particular atenção àquilo que comemos. Precisamos de energia para as atividades ao ar livre, de opções repletas de nutrientes, como vitaminas e minerais e precisamos de manter a hidratação, uma vez que o calor leva a uma maior perda de água através da transpiração.

Alimentos como a fruta, as leguminosas, os hortícolas, as carnes magras ou peixe, as massas e pães integrais e a água, ajudam a garantir a energia e o bem-estar necessários ao corpo, quando queremos desenvolver atividades ao ar livre, seja saltar para a água ou explorar um trilho na floresta.

Lancheira prática com snacks rápidos e Compal Essencial

Os alimentos devem estar protegidos da deterioração provocada pelo calor, para além de saberem melhor quando estão frescos. Com sol a pedir praia ou um piquenique na natureza, a comida e bebida devem estar bem acondicionadas numa geleira ou mala térmica.

Como o espaço é importante, bebidas e alimentos compactos, são mais adequados para transportar. A fruta cortada e as sanduíches preparadas com pastas e completadas com hortaliças e legumes são um exemplo de alimentos fáceis de guardar. Nas bebidas, além da água, os sumos em embalagens pequenas e fáceis de transportar também ajudam à organização, como as doses de fruta Compal Essencial, que contribuem para manter uma nutrição e hidratação adequadas.

Isso ganha ainda mais importância quando, em vez de um dia em convívio na areia, preferimos passá-lo a desfrutar em atividades ao ar livre. Numa caminhada não queremos carregar muitas coisas na mochila, e os pequenos snacks Compal Essencial, podem facilmente ser colocados num bolso e consumidos a qualquer altura do dia e lugar, sem ser necessário lavar e descascar fruta. São compostos apenas de ingredientes naturais, sem açúcares adicionados, oferecendo o verdadeiro sabor da fruta.

Os melhores lanches para a praia

Repletos de nutrientes como hidratos de carbono, proteínas, fibras, vitaminas e minerais, alimentos como a fruta, as leguminosas e os cereais integrais devem fazer parte das lancheiras. Sem esquecer, claro, a importância das bebidas para manter a hidratação. São muitas as receitas de lanches práticos e saudáveis para desfrutar em ar livre e aqui ficam algumas.

Fruta. Maçãs, peras ou laranjas podem ser facilmente transportados inteiros, protegidos pela sua casca. Já melão ou melancia cortados em pedaços, ou uvas separadas do cacho, dentro de uma caixa hermética, ocupam menos espaço na lancheira. Numa embalagem compacta, o Compal Essencial é o exemplo de uma bebida nutritiva e hidratante só com ingredientes naturais que equivale ao consumo de uma peça de fruta.

Bebidas frescas. A água é fundamental, devendo levar sempre uma garrafa consigo, mas a hidratação pode ser conseguida também através da fruta e através de bebidas como os chás e infusões frias, sumos e néctares de fruta e vegetais, ou purés de fruta.

Hortícolas crocantes. Cenouras, pepinos e pimentos cortados em tiras, mas também rabanetes, tomate cherry ou espargos, são um excelente snack saudável para levar para a praia e saborear sozinho ou partilhar com a família. E o melhor complemento para estes crudités são pastas de leguminosas, como o húmus de grão-de-bico, muito fáceis de preparar com os enlatados Compal da Horta.

Sanduíches e wraps. Na preparação das suas sanduíches não se esqueça dos hortícolas. É fácil tornar a sanduíche ou o wrap mais saudável e saboroso com folhas de alface ou rodelas de tomate, ou com ervilhas, cenouras ou milho.

Saladas, massas e cuscuz. Seja com uma base de hortaliças ou de massa, ou então de cuscuz, as saladas são um prato fácil de preparar, que oferece múltiplas possibilidades e outros tantos benefícios. Com grão ou feijão, hortícolas cortados, frango ou atum, pedaços de fruta, cubos de pão torrado, sementes e os temperos que mais se gosta, uma salada ou uma massa fresca é uma refeição nutritiva e fácil de saborear ao ar livre. E a gama Compal da Horta, com vários tipos de leguminosas e ainda ervilha, cenouras e cogumelos, torna a preparação ainda mais fácil.

Frutos secos. É comum encontrar frutos secos à venda junto a algumas praias e, na verdade, esse é o exemplo de um bom snack para levar na lancheira para um dia ao ar livre. Os frutos secos e oleaginosos têm um elevado conteúdo energético, sendo uma fonte de boas gorduras, fibras, vitaminas e minerais.

Aproveitar o ar livre durante o verão é excelente para a saúde física e mental, proporcionando momentos de relaxamento e incentivando a atividade física, o que melhora significativamente o bem-estar. Para além disso, uma alimentação leve e fresca é essencial nesta época, facilitando a digestão. Refeições simples, que incluam frutas, hortícolas e pão ou cereais integrais, são ideais. Para conveniência, sumos e snacks de fruta, como o Compal Essencial, são perfeitos, pois vêm em doses individuais e são fáceis de transportar e consumir. E, claro, é fundamental manter-se hidratado ao longo do dia. Beber água regularmente é crucial para manter o corpo bem hidratado e saudável.