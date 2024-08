Nos Jogos que já foram apelidados de TikTok Olympics — pela quantidade de vídeos colocados pelos próprios atletas naquela rede social –, é no entanto o rapper Snoop Dogg que tem feito disparar muitas máquinas fotográficas e muitos telemóveis. É já uma estrela da edição Paris 2024.

Está em todas. Tem acompanhado a equipa dos Estados Unidos da América (Team USA) em muitas das modalidades. Está a fazer comentários para a NBC e para a Peacock, o que já lhe permitiu trajar de forma impactante em vários eventos do Paris 2024. Esta semana correu a informação que Snoop Dogg estará a receber desta estação 500 mil dólares (cerca de 450 mil euros) por dia. Desde a cerimónia de abertura até ao encerramento decorrem 16 dias, o que significaria que neste período — e considerando o valor referido — 8 milhões de dólares.

“Sentado perto de um executivo da NBC ao jantar, ele disse que o Snoop recebe 500 mil dólares por dia mais despesas para promover os Olímpicos. De Gin and Juice [música de Snoop] a alguns milhões para ser uma celebridade nos Olímpicos — que mundo”. Aqui começou a corrente de informação sobre o valor que Snoop estará a ganhar. Foi escrita na rede X por Henry McNamara, sócio da capital de risco Great Oaks e considerado pela Forbes uma das estrelas com menos de 30 anos do empreendedorismo.

O rapper ainda não confirmou nem fez comentários sobre o valor. Nem a NBC. O jornal alemão Bild põe outro número em cima da mesa. Snoop Dogg pode vir a receber até 15 milhões de dólares se alcançar os objetivos de audiência traçados pela NBC. Para já a NBC não se queixa. As audiências subiram 79% em relação à transmissão de Tóquio em 2021 — Paris ajuda em termos de fuso horário, mas também do desempenho que está a ter a equipa norte-americana.

De acordo com a emissora, a audiência das Olimpíadas subiu 79% em relação aos Jogos de Tóqui0, em 2021. Molly Solomon, produtora executiva da NBC, já se referiu ao rapper como “embaixador da felicidade”, assumindo que ficaram “agradavelmente surpreendidos com a sua popularidade”. “Nunca subestimem Snoop Dogg”, declarou.

Nascido Calvin Cordozar Broadus Jr, Snopp Dog, nomeado para Grammys, tem uma carreira não isenta de polémicas. Mas nos Jogos Olímpicos tem sido uma estrela, distribuindo pins seus (a troca de pins é uma tradição entre participantes) e um dos mais visíveis apoiantes dos atletas dos Estados unidos. Não é por acaso que já o consideraram o líder da claque! O próprio assume: “Sou o maior miúdo na multidão”.

É um miúdo de 52 anos e com um passado problemático. Nasceu em Long Beach, na Califórnia. O pai, Vernell Varnado, veterano da guerra do Vietname saiu cedo da vida de Calvin, tendo sido criado com a mãe Beverly que lhe deu a alcunha Snoopy por causa da figura criada por Peanuts. Começou a tocar piano e a cantar numa igreja Batista. Mas acabou por, na escola, ir para ao rap. Em adolescente teve problemas com a justiça (com algumas acusações até de cumplicidade em assassinato) e até é referido como tendo tido ligações a um gangue da Califórnia, 20 20 Crips Rollins, o que foi recusando. Chegou a ser detido por posse de cocaína.

Acabaria por ser bem sucedido no rapper, tendo também aparecido em filmes e vários programas de televisão. É igualmente produtor e tem vários investimentos. É um fã incondicional de desporto. E tem uma liga para crianças em risco — a Snoop Youth Football League na Califórnia. E agora é associado ao estrelato olímpico.

Snoop Dogg começou a transportar a tocha olímpica e já se fala que estará na cerimónia de encerramento este domingo, em que será feita a transferência dos Jogos de Paris para Los Angeles, que os organizam em 2028. Em “casa” o rapper deverá voltar ao estrelato. “O que as pessoas gostam em mim é que sou real”, declarou ao New York Times.