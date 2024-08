O árbitro internacional Artur Soares Dias pôs fim à carreira profissional, aos 45 anos e depois de apitar no Euro2024 de futebol, confirmou à Lusa fonte ligada ao processo.

Contactada pela Lusa, fonte ligada ao processo confirmou o término da carreira de Soares Dias, o mais cotado árbitro nacional, tendo arbitrado três encontros no Euro2024, este verão.

Antes, tinha estado já no Euro2020, nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e no Mundial sub-20 de 2015, entre outras competições, e ocupa a primeira categoria desde 2004, tendo-se tornado internacional em 2010.

Natural de Vila Nova de Gaia, Soares Dias está filiado na Associação de Futebol do Porto, tendo apitado a final da Liga Conferência Europa de 2023/24, em maio, com vitória do Olympiacos sobre a Fiorentina.

Apitou por duas vezes a final da Taça de Portugal, em 2016 e 2020.