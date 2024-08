A circulação de comboios na Linha de Cascais foi retomada pelas 07h08 desta terça-feira, cerca de uma hora após um atropelamento em Paço de Arcos que provocou um morto, segundo fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

Uma pessoa morreu depois de ter sido atropelada junto à estação ferroviária de Paço de Arcos, no concelho de Oeiras, no distrito de Lisboa, obrigando à interrupção da circulação de comboios.

“O atropelamento ocorreu na zona de Paço de Arcos. Há uma vítima do sexo masculino. Desconhecemos a idade”, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa.

O alerta para o atropelamento foi dado às 05h56, segundo a mesma fonte.

No local estiveram 13 operacionais dos Bombeiros de Paço de Arcos, uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a Polícia de Segurança Pública (PSP) e Infraestruturas de Portugal, com o apoio de cinco veículos.