Em atualização

Um modelo competitivo diferente, um sorteio diferente, uma forma de conhecer calendários que não poderia deixar de ser diferente. 36 horas depois de Sporting e Benfica terem ficado a saber os adversários nos oito encontros do grupo da Liga dos Campeões, numa fase que se vai realizar entre setembro e janeiro, os rivais lisboetas, únicos representantes nacionais na prova, tiveram todo o calendário revelado este sábado. Em termos de contas, é simples: tal como se fosse um campeonato em que os oito primeiros têm acesso direto aos oitavos e as equipas entre a nona e a 24.ª posições passam para o playoff de acesso à fase a eliminar (as outras estão fora das provas europeias). Em relação aos encontros, também existem as suas nuances.

Nuance 1: a hipótese de serem feitos dois jogos consecutivos em casa ou fora. Nuance 2: o facto de haver apenas um encontro e não dois contra cada adversário. Contas feitas, lá saiu o tão desejado calendário para adeptos do futebol e dos clubes (ou não fosse a compra antecipada de viagens um dos segredos para se apoiar uma equipa fora) que, para os conjuntos portugueses, coloca o Sporting a começar em Alvalade com o Lille e o Benfica a ter uma deslocação à Sérvia para defrontar o Estrela Vermelha. Principais pontos de risco para ambos? Novembro para os leões, pelas receções consecutivas a Manchester City e Arsenal, janeiro para as águias, por terminarem a fase de grupo em semanas consecutivas com Barcelona e Juventus.

O calendário do Sporting no grupo da Liga dos Campeões

17 de setembro (20h): Lille (casa), depois de Arouca (fora) e antes do AVS (casa)

Lille (casa), depois de Arouca (fora) e antes do AVS (casa) 1 de outubro (20h): PSV (fora), depois do Estoril (fora) e antes do Casa Pia (casa)

PSV (fora), depois do Estoril (fora) e antes do Casa Pia (casa) 22 de outubro (20h): Sturm Graz (fora), depois da Taça de Portugal e antes de Famalicão (fora)

Sturm Graz (fora), depois da Taça de Portugal e antes de Famalicão (fora) 5 de novembro (20h): Manchester City (casa), depois do Estrela (casa) e antes de Braga (fora)

Manchester City (casa), depois do Estrela (casa) e antes de Braga (fora) 26 de novembro (20h): Arsenal (casa), depois da Taça de Portugal e antes do Santa Clara (casa)

Arsenal (casa), depois da Taça de Portugal e antes do Santa Clara (casa) 10 de dezembro (20h): Club Brugge (fora), depois de Moreirense (fora) e antes do Boavista (casa)

Club Brugge (fora), depois de Moreirense (fora) e antes do Boavista (casa) 22 de janeiro (17h45): RB Leipzig (fora), depois de Rio Ave (fora) e antes do Nacional (casa)

RB Leipzig (fora), depois de Rio Ave (fora) e antes do Nacional (casa) 29 de janeiro (20h): Bolonha (casa), depois do Nacional (casa) e antes do Farense (casa)

O calendário do Benfica no grupo da Liga dos Campeões

19 de setembro (17h45): Estrela Vermelha (fora), depois do Santa Clara (casa) e antes do Boavista (fora)

Estrela Vermelha (fora), depois do Santa Clara (casa) e antes do Boavista (fora) 2 de outubro (20h): Atl. Madrid (casa), depois do Gil Vicente (casa) e antes do Nacional (fora)

Atl. Madrid (casa), depois do Gil Vicente (casa) e antes do Nacional (fora) 23 de outubro (20h): Feyenoord (casa), depois da Taça de Portugal e antes do Rio Ave (casa)

Feyenoord (casa), depois da Taça de Portugal e antes do Rio Ave (casa) 6 de novembro (20h): Bayern (fora), depois do Farense (fora) e antes do FC Porto (casa)

Bayern (fora), depois do Farense (fora) e antes do FC Porto (casa) 27 de novembro (20h): Mónaco (fora), depois da Taça de Portugal e antes do Arouca (fora)

Mónaco (fora), depois da Taça de Portugal e antes do Arouca (fora) 11 de dezembro (20h): Bolonha (casa), depois do V. Guimarães (casa) e antes do AVS (fora)

Bolonha (casa), depois do V. Guimarães (casa) e antes do AVS (fora) 21 de janeiro (20h): Barcelona (casa), depois de Famalicão (casa) e antes do Casa Pia (fora)

Barcelona (casa), depois de Famalicão (casa) e antes do Casa Pia (fora) 29 de janeiro (20h): Juventus (fora), depois do Casa Pia (fora) e antes do Estrela (fora)