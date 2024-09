Quando o Observador avançou na passada quarta-feira que Conrad Harder era a alternativa escolhida pelo Sporting dentro de algumas opções que tinha referenciadas no mercado escandinavo para suceder à grande prioridade da SAD verde e branca para o ataque, Fotis Ioannidis, o cenário de contratação do dinamarquês de 19 anos parecia bem mais “simples” do que na verdade se tornou. Porque eram os últimos dias da janela de transferências, porque os nórdicos são cada vez mais exigentes na saída de jovem talentos, porque outros clubes entraram também na mesa de negociações. A certa altura, a hipótese de não haver mais um avançado para o plantel leonino parecia um dado possível. No entanto, tudo voltou ao “cenário” inicial.

Este sábado, a informação de que os agentes do jogador estavam em Lisboa em dia de clássico frente ao FC Porto para reunirem com o diretor desportivos dos leões, Hugo Viana, não demorou a circular. O próprio Rúben Amorim, não por palavras mas pelo sorriso que fez confrontado com essa presença, não conseguiu “disfarçar” essas negociações, alertando para os clubes com maior poderio financeiro mas acreditando na capacidade de “fazer milagres” no mercado. Agora, esse tal “milagre” está fechado. E com uma curiosidade: sendo mais novo e menos “rodado” do que Viktor Gyökeres, exigirá um investimento superior.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo o jornal dinamarquês Tipsbladet, o Sporting terá fechado as negociações acertando o pagamento de uma verba fixa de 21 milhões de euros pelo internacional Sub-19 escandinavo, a que podem ainda acrescer mais 2,5 milhões mediante a concretização de objetivos desportivos. Com esses bónus, Gyökeres passou dos 20 para os 24 milhões de euros quando deixou o Coventry e os responsáveis verde e brancos acreditam que Harder, sendo um talento ainda por delapidar, tem condições para ter um grande impacto na equipa. O acordo deverá ser anunciado nas próximas horas, com o jogador em Lisboa para exames médicos.

Harder foi utilizado pelo Nordsjaelland este sábado na derrota frente ao Aarhus por 4-2, tendo feito mais uma assistência. Ao todo, e só na presente temporada, o avançado leva dois golos e três assistências em sete encontros oficiais, rumando agora ao Sporting numa fase de paragem das competições de clubes. Para trás ficou a entrada em cena do Brighton (que mesmo não avançando para o dianteiro neste mercado queria assegurar a sua contratação ficando na mesma emprestado ao clube de origem) e de outro clube inglês, bem como negociações em que os responsáveis do clube dinamarquês elevaram a fasquia face ao que tinha sido inicialmente proposto por Hugo Viana nas negociações que tiveram início na passada quarta-feira.

Internacional Sub-19 dinamarquês que jogou frente a Portugal em março com um triunfo que deixou a Seleção orientada por José Lima de fora do Campeonato da Europa da categoria, Harder fez sete golos e uma assistência em 32 jogos em 2023/24, época de estreia nos seniores. O jogador foi companheiro de equipa de Andreas Schjelderup, ala do Benfica que foi cedido por empréstimo na última temporada ao conjunto dinamarquês. Agora, ambos voltarão a encontrar-se em Lisboa mas em equipas que são rivais. Em sentido inverso, a chegada do dinamarquês deverá promover a saída de Rodrigo Ribeiro, avançado que já esteve emprestado na derradeira época ao Nottingham Forest e que será mais uma vez cedido.