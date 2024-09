Vídeo mostra queda a pique do helicóptero no rio Douro. Acidente matou cinco militares da GNR

O vídeo, com cerca de oito segundos, foi divulgado na página de Instagram dos Operacionais.pt, um grupo gerido por membros da polícia e das forças armadas. “Vídeo do terrível acidente que tirou a vida aos nossos guerreiros da UEPS [Unidade de Emergência de Proteção e Socorro]. Como se pode ver no vídeo o embate foi bem violento. Paz às suas almas”, pode ler-se na publicação.

As imagens foram captadas por uma câmara de videovigilância e afastam a hipótese de o piloto (e único sobrevivente do desastre aéreo) ter tentado amarar no Douro, como tinha sido avançado inicialmente. Depois de se despenhar, é possível ver o aparelho a afundar-se rapidamente.

O acidente, que ocorreu pouco depois do meio-dia da última sexta-feira, provocou a morte a cinco militares do Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR (que tinham estado no combate a um incêndio em Baião), com idades entre os 29 e os 45 anos.