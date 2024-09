A primeira edição do Beer Vila – Festival de Cerveja Artesanal vai decorrer na Fábrica Braço de Prata, em Lisboa, de 20 a 22 de setembro. Com entrada gratuita, esta festa da cerveja promete muita música, street food, bom ambiente e, claro, muita variedade de cerveja artesanal para encher o copo.

Ao longo dos três dias vão estar presentes 15 marcas de cerveja, entre elas a Oitava Colina, a Musa, a Dois Corvos, a Delirum e a Fermentage, bem como quatro carrinhas de street food para ir acompanhando a bebida: a Kau Barbecue, a Afrijerk Afro-Caribbean Fusion, o Presunto sobre Rodas e a Pizzeria da Linha.

Quanto à programação musical, essa começa logo no primeiro dia, às 17h00, com o DJ Set de Ricardo Romano, que vai dar música mais duas vezes ao longo do festival. O cartaz conta ainda com nomes como Projecto Bug, The Bagattels, Samba Colaborativo e os djs Erika Fatna e Whole Ball of Wax.

A entrada do Beer Vila é gratuita mas para provar as cervejas é necessário comprar um copo (três euros), válido para os três dias. O primeiro dia do festival tem início às 17h00 e termina às 2h00. No segundo dia o horário é do 12h00 às 2h00 e no último das 12h00 às 22h00. A programação completa pode ser consultada nas redes sociais da organização.