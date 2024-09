A cidade de Braga vai receber nos próximos dias 10 novas papeleiras inteligentes, dotadas de um sistema avançado movido a energia solar que compacta os resíduos depositados, conferindo-lhes uma maior capacidade de armazenamento, foi anunciado esta quarta-feira.

Em comunicado, o município acrescenta que aquelas papeleiras estão equipadas com uma tecnologia que indica remotamente o nível de enchimento, otimizando assim as rotas de recolha de resíduos, o que permite uma gestão mais eficiente e económica dos serviços de recolha e limpeza urbana.

Os equipamentos incluem ainda um compartimento específico para a recolha de beatas de cigarro, contribuindo para a redução da poluição urbana e a preservação ambiental.

Das 10 novas papeleiras inteligentes, oito são fixas e duas movíveis, podendo assim ser utilizadas em grandes eventos.

Para o presidente da Câmara, Ricardo Rio, a iniciativa afirma o lema de Braga “como uma cidade inteligente” e cumpre dois objetivos: tornar os serviços públicos mais eficientes e servir melhor as populações.

“Uma cidade mais limpa, com condições para que mais quantidade de lixo seja absorvido numa só papeleira, é obviamente aquilo que se deseja, principalmente em zonas de maior concentração populacional ou de visitantes”, afirmou o autarca, na apresentação daqueles equipamentos.

Já o administrador da empresa de Águas, Efluentes e Resíduos de Braga (Agere) referiu que, com esta solução, se prevê reduzir a deposição de resíduos fora dos locais indicados, uma vez que as novas papeleiras apresentam uma maior capacidade devido ao sistema de compactação.

Por outro lado, disse Rui Sá Morais, também se prevê a “redução dos custos de recolha, devido ao aumento da eficiência da operação”.

O investimento nas papeleiras inteligentes ronda os 50 mil euros e faz parte do plano de gestão sustentável de recursos da Agere, que tem como foco o aumento da eficiência das rotas de recolha de resíduos, a melhoria do ambiente urbano e o reforço do sistema de limpeza e higiene pública.