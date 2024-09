A campanha de vacinação sazonal outono-inverno 2024-2025 começa na sexta-feira com quase cinco milhões de vacinas contra a gripe e a Covid-19 disponíveis.

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS) “foram adquiridos 2,1 milhões de vacinas contra a Covid-19 (Portugal continental e Regiões Autónomas) e 2,5 milhões de vacinas contra a gripe para Portugal Continental (2,1 milhões dose padrão e 360 mil vacinas de dose elevada)”.

A DGS anunciou, sem indicar o valor do investimento, que foram “adquiridas vacinas contra a gripe e contra a Covid-19 em número suficiente para todos os elegíveis que demonstrem interesse em se vacinar”, nas unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e nas farmácias.

Este ano, a vacinação contra a gripe com dose reforçada é alargada às pessoas com 85 ou mais anos de idade, para além das pessoas residentes em lares de idosos, similares e rede nacional de cuidados continuados integrados (RNCCI).

Em declarações à agência Lusa em 10 de setembro, a diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, recordou que as pessoas com mais de 84 anos vão ser vacinadas apenas “em regime de centro de saúde”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Aquilo que estamos a ver é tentar minimizar idas da população aos centros de saúde. O que isso significa? Alguém com 85 ou mais anos (…) têm as suas consultas de rotina. Queremos aproveitar esse momento (…) para ser o momento da vacinação”, afirmou.

Nas normas relativas à campanha, que definem os grupos elegíveis, as vacinas a utilizar, os esquemas vacinais e os procedimentos técnicos associados à vacinação, a DGS indica que a vacinação contra a gripe com dose reforçada “decorrerá nos centros de saúde, permitindo agilizar toda a sua logística”.

Nas unidades de saúde do SNS, a vacinação é recomendada e gratuita para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, profissionais e utentes/residentes em lares, similares e RNCCI e pessoas com patologias de risco.

A vacinação nas unidades do SNS também é recomendada a grávidas e profissionais dos serviços de saúde (públicos e privados) e de outros serviços prestadores de cuidados de saúde, estudantes em estágio clínico, bombeiros envolvidos no transporte de doentes, prestadores de cuidados a pessoas dependentes e profissionais de distribuição farmacêutica, pessoas em situação de sem abrigo e estabelecimentos prisionais.

Nas farmácias comunitárias, é recomendada a vacinação para utentes entre 60 e 84 anos de idade e profissionais de saúde das farmácias.

O Governo vai gastar 7,6 milhões de euros com a vacinação contra a Covid-19 e a gripe nas farmácias e quer ter mais pessoas vacinadas até ao final de novembro do que em 2023.

Segundo uma portaria publicada em Diário da República, as farmácias vão receber três euros por cada vacina administrada.

A portaria prevê a atribuição de um valor complementar de 0,11 euros, destinado a compensar os custos inerentes à gestão de resíduos, desde que seja assegurada uma taxa máxima de inutilização de doses de vacinas (1,5%), correspondente àquela que é igualmente assegurada no contexto das entidades do SNS.