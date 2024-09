Duas semanas depois da vitória de Marc Márquez (Gresini) no Grande Prémio de Misano, o paddock do MotoGP continuou instalado no circuito Marco Simoncelli, desta feita para o arranque do Grande Prémio de Emília-Romagna, o 14.º da temporada. Esta era primeira parte de uma jornada com três corridas seguidas, que podiam ser fundamentais para o desfecho do Campeonato, já que Jorge Martín (Pramac) e Pecco Bagnaia (Ducati) encontram-se separados por apenas sete pontos.

Contudo, as horas que antecederam o arranque dos treinos livres ficaram marcadas por mais uma polémica de bastidores. Em declarações a um blog, Valentino Rossi, que foi campeão do mundo em nove ocasiões, acusou Márquez de “lutar deliberadamente para que outros pilotos perdessem”. “É isso que o distingue de outros que fizeram certas coisas. Mas eles fizeram isso por si mesmos, porque queriam vencer. Nunca houve ninguém que pilotasse como ele”, acrescentou o agora ex-piloto.

Quanto a Miguel Oliveira (Trackhouse), as últimas semanas do português foram calmas, ficando a conhecer-se o seu companheiro de equipa no próximo ano na Pramac: Jack Miller. O australiano que já passou por Honda, Ducati e KTM, irá assim juntar-se à Yamaha, competindo na equipa satélite. “Estou ansioso por esta segunda ronda no circuito de Misano porque tivemos um fim de semana desapontante na última vez e não fomos competitivos. O teste deu-nos boas informações para progredirmos e vamos olhar para isso assim que o fim de semana começar”, assumiu o piloto de Almada sobre a nova jornada.

No primeiro treino livre, a humidade presente no asfalto acabou por condicionar grande parte da sessão, que terminou com o português no 11.º lugar, depois de te estado muito tempo parado na box, à semelhança da maioria dos pilotos. Só dentro dos últimos 20 minutos é que Miguel Oliveira começou as suas voltas, utilizando dois pneus novos: um macio à frente e um médio atrás. As primeira voltas lançadas não correram bem — foi 15.º e depois 16.º —, mas o 88 lá conseguiu melhorar e chegou a estar no quinto lugar. Apesar de ter continuado a melhorar o seu registo, perdeu posições na reta final e repetiu a posição alcançada na corrida de Misano.

Marc Márquez voltou a ser o mais rápido, terminando a primeira sessão com o tempo de 1:32.082 minutos, à frente de Jorge Martín, por apenas 63 milésimos, e de Franco Morbidelli (Pramac), que rodou em mais 186 milésimos.

