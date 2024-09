Nova época é sinónimo de nova edição da Taça Ibérica. Portugal e Espanha voltaram a juntar-se para organizar a competição que determina a melhor equipa da Península Ibérica, embora o torneio continue a ser dominado pelas mesmas equipas… e os mesmos jogos. O pentacampeão nacional Benfica e o vencedor da Taça de Portugal Sporting foram os representantes nacionais e enfrentaram, respetivamente, Río Duero Soria e Guaguas, vicecampeão e campeão espanhóis, numa reedição das meias-finais de há um ano.

“O Soria é a segunda equipa de Espanha e trata-se de uma formação bem jovem que se mantém da época passada para esta — apenas trocaram de distribuidor —, por isso já se conhecem e devem ter evoluído bastante. A expectativa é que haja uma intensidade muito alta por parte deles, mas estamos bem preparados e sabemos o que queremos: chegar lá, ganhar e ter mais uma final para disputar o título no domingo”, assumiu Marcel Matz, técnico dos encarnados, que se encontram a meio da eliminatória da primeira ronda da Liga dos Campeões, precisamente frente ao Guaguas (derrota por 3-1 fora).

“É uma competição muito importante para nós, porque temos de estar nos momentos decisivos e ter espírito de conquista. Vamos para fazer dois jogos, queremos que seja meia-final e final. É uma equipa duríssima, campeã de Espanha e passou a fase de grupos da Liga dos Campeões no último ano [chegou aos quartos de final]. Tem uma ou duas trocas no seis base, vai apresentar-se, certamente, muito forte, mas vamos querer ganhar”, revelou, por sua vez, João Coelho, treinador dos leões.

Amanhã é dia de meia-final da Taça Ibérica para o #VoleibolSCP ???? ???? sport tv 7 ???? https://t.co/VPAE86pgpT pic.twitter.com/CwgxC1jroI — Sporting CP – Modalidades (@SCPModalidades) September 20, 2024

Na primeira meia-final, o Sporting não entrou bem na partida e esteve sempre atrás no marcador, acabando por perder por 15-25. A partir daí, a formação portuguesa cresceu no desafio e mudou o rumo dos acontecimentos. Com o distribuidor Synytsia em destaque, os leões saltaram para a frente na parte inicial e estiveram sempre com pelo menos quatro golos de vantagem (14-10, 18-12 e 20-15). Por fim, os verde e brancos empataram o desafio com um parcial de 25-20.

No terceiro set, a equipa de João Coelho confirmou a superioridade, muito por conta do seu bloco e dos serviços de Edson Valencia e Jan Galabov. Até ao 9-9, o jogo esteve equilibrado, mas o Sporting acabou por destoar no marcador e venceu por 25-23. O parcial seguinte não fugiu à regra, continuou equilibrado, mas os leões acabaram por vencer novamente por 25-23 e apuraram-se pela primeira vez para a final da Taça Ibérica (3-1).

Leões na ???????????????????? ???????? Pela primeira vez na História, o #VoleibolSCP está na final da Taça Ibérica, após vencer o CV Guaguas por 1-3 ???? ???? SL Benfica ou GH Soria • ???? 22/9 • ⏰ 18h00 pic.twitter.com/6WSMyjWJ5Y — Sporting CP (@SportingCP) September 21, 2024

Pouco depois foi a vez de o Benfica entrar em ação, numa partida que começou igualmente difícil, fruto da boa amostra apresentada pelo Soria. O equilíbrio perdurou até ao 12-12, mas a partir daí os encarnados começaram a impor o seu jogo (20-17). Os espanhóis ainda conseguiram responder e levaram a discussão do set até ao limite, mas a vitória não viria a fugir aos portugueses (30-28). No parcial seguinte voltou a vislumbar-se uma igualdade inicial, com ligeiro ascendente para o campeão nacional (12-9). O Soria não desistiu e conseguiu empatar na parte final (17-17), mas os serviços acabaram por decidir nova vitória das águias (25-22).

No derradeiro set, o Soria reentrou bem e conseguiu estar em vantagem, mas o Benfica respondeu através dos ataques de Nivaldo Gomez. Os encarnados acabaram por quebrar na parte final e o parcial voltou a ser decidido nas vantagens, com André Aleixo a selar a vitória por 26-24 (3-0). Com este triunfo, os encarnados estão de regresso à final da Taça Ibérica e, pela primeira vez, o vencedor será português. A final, disputada em Matosinhos, acontece às 18 horas deste domingo.