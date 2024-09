De 2008 a 2023, ao longo de 15 anos, Luka Modric e Karim Benzema foram os únicos a quebrar o duelo muito particular que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi iam travando na atribuição da Bola de Ouro. Este ano, o segundo em que o português não fez parte dos nomeados e o primeiro em que o argentino também ficou de fora da lista, abria-se a porta ao herdeiro — o primeiro jogador a ser considerado o melhor do mundo numa era assumidamente pós-extraterrestres.

E a verdade é que, segundo o jornal Marca, o herdeiro está escolhido. De acordo com a publicação espanhola, Vinícius Júnior foi o vencedor da votação dos 180 jornalistas que fazem parte do júri e vai receber a Bola de Ouro na gala da revista France Football, no Théâtre du Châtelet de Paris, no próximo dia 28 de outubro. O jornal acrescenta ainda que a informação é tão certa que a Nike, que patrocina o avançado brasileiro, já está a preparar a reinauguração da loja que tem na Gran Vía, em Madrid, para homenagear o jogador com uma decoração em tons de dourado e umas novas chuteiras também douradas.

???? Vinicius toca el oro. París y el río Sena, el primer protagonista de los Juegos Olímpicos, esperan al brasileño para su coronación como mejor del mundo durante la temporada 23-24 ???????????? El brasileño ya sabe que le espera la gloria pic.twitter.com/56dSYmVrxI — MARCA (@marca) September 23, 2024

A Bola de Ouro distingue o melhor jogador da temporada passada, 2023/24, e não o melhor jogador do ano civil, 2024. Na época anterior, Vinícius conquistou a La Liga, a Liga dos Campeões, a Supertaça espanhola e a Supertaça Europeia com o Real Madrid, apesar de não ter ido além dos quartos de final da Copa América com o Brasil. Marcou 24 golos em 39 jogos, incluindo na final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, e foi um dos jogadores mais importantes para Carlo Ancelotti.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Apesar de ser constantemente apontado a uma futura Bola de Ouro desde que trocou o Flamengo pelo Real Madrid, em 2018 e com apenas 18 anos, Vinícius tinha concorrência de peso na hora de suceder a Lionel Messi, que ganhou a oitava há cerca de um ano e principalmente graças ao Mundial do Qatar. Jude Bellingham, que também foi campeão espanhol e europeu e chegou à final do Euro 2024 com Inglaterra, e Rodri, campeão inglês com o Manchester City e campeão europeu com Espanha, também surgiam como possíveis e potenciais vencedores em Paris.

A confirmar-se, o avançado de 24 anos torna-se o quinto brasileiro a ganhar a Bola de Ouro — depois de Pelé, Ronaldo (que venceu duas), Rivaldo e Ronaldinho. Ainda assim, é preciso recuar a 2005, quando Ronaldinho foi considerado o melhor jogador do mundo enquanto representava o Barcelona, para encontrar um jogador brasileiro a erguer o troféu. Assim, o Brasil poderá então igualar Itália, Alemanha e França enquanto únicos países com cinco vencedores diferentes, embora a Argentina esteja destacada com as inigualáveis oito conquistas de Lionel Messi. No que toca a clubes, o Real Madrid pode descolar do Barcelona enquanto emblema com mais triunfos, com 13 contra 12 dos catalães, ainda que espalhados por nove jogadores diferentes contra apenas seis.

De recordar que os 30 nomeados à Bola de Ouro foram anunciados no início do mês e incluem dois portugueses, Rúben Dias e Vitinha. Diogo Costa está nomeado para o Troféu Yashin, que distingue o melhor guarda-redes, João Neves está nomeado para o Troféu Kopa, que distingue o melhor jogador Sub-21, e Filipa Patão está nomeada para treinadora do ano no futebol feminino.