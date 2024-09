O ano de 2024 tem trazido consigo várias novidades para a Altice Labs. Com aposta no desenvolvimento de tecnologias avançadas, fornecendo soluções eficazes e robustas, que respondem diretamente às necessidades de um mercado em constante evolução, a empresa tem pontuado o seu percurso pela conquista de várias patentes que em muito contribuem para o crescimento do seu portfólio de propriedade intelectual.

O Método para Processamento de linguagem natural, baseado em segmentos multimodelo, e o Distribuidor de limites de taxa de carga para a admissão de solicitações de serviços discretos são duas das novas patentes conquistadas pela marca.

A esta lista junta-se agora um novo reconhecimento internacional com uma patente concedida pelo United States Patent and Trademark Office (USPTO). De que patente se trata, ao certo? João Paulo Firmeza, Diretor-Geral da Altice Labs explica-nos: “Trata-se de um módulo ótico compacto e inovador que duplica a capacidade de portas GPON em equipamentos de telecomunicações e intitula-se de “Dual GPON Small Form-Factor Pluggable Optical Module”. É um desenvolvimento tecnológico que oferece benefícios significativos para a indústria, ao revolucionar a forma como as redes se implementam, amplificando a sua capacidade”.

O Diretor-geral partilha ainda a ligação desta nova conquista com o compromisso de responder, diariamente, aos desafios impulsionados pela necessidade de melhorar e aumentar a capacidade e velocidade na rede – tendo sido mais um passo dado nesse sentido. “Este avanço tecnológico promete dar resposta à crescente procura por maior capacidade e velocidade nas redes de telecomunicações, impulsionadas pelo aumento exponencial de utilizadores, dispositivos conectados e cenários de utilização, que são cada vez mais ubíquos. É uma conquista que reforça a liderança em inovação tecnológica da nossa empresa e reconhece a sua dedicação contínua à investigação e desenvolvimento”, reforça.

A aquisição de novas patentes tem sido um dos objetivos traçados pela marca. Tanto em Portugal como no estrangeiro, João Paulo Firmeza, afirma que este tem sido um trabalho em constante evolução, apostando nas mais variadas áreas – como rede ótica passiva, plataformas digitais, gestão e análise avançada de conteúdos audiovisuais, processamento de linguagem natural e inteligência artificial e gestão de redes óticas.

“Esta é uma estratégia que temos vindo a realizar alavancada em dois eixos: para reforçar o nosso compromisso com a propriedade intelectual como ferramenta essencial para proteger as nossas inovações, garantir o retorno sobre o investimento e impulsionar o progresso no setor das telecomunicações; e para solidificar a nossa posição de vanguarda na inovação tecnológica, em particular no desenvolvimento de soluções que melhoram a eficiência e a capacidade dos sistemas e preparam o caminho para futuras inovações que manterão a nossa empresa na liderança do setor”, acrescenta.

De olhos postos no futuro, esta afirma-se como mais uma conquista rumo a um destino que se quer de sucesso. A vontade da marca é a de continuar a superar-se e a manter os compromissos que tem traçado até aqui. “Para além de pretendermos reforçar o nosso portfólio de propriedade intelectual, queremos continuar a superar-nos e a sermos distinguidos pela nossa capacidade tecnológica e de inovação que tanto nos define, pelo know-how dos nossos profissionais e pelo nosso compromisso em estar sempre na vanguarda”.

Nas palavras do Diretor-Geral, o desejo é o de “contribuir para criar soluções que possam definir novos padrões de conectividade, com alta performance, estabilidade e fiabilidade e dar resposta aos avanços mais recentes na área da conectividade avançada. Continuaremos a trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas, mantendo-as conectadas nos vários contextos de vida que os novos paradigmas sociais hoje nos apresentam”.