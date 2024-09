“Já de regresso dos Campeonatos da Europa na Bélgica. Foi muito complicado nestas estradas planas mas consegui aprender muito. Saio feliz por ter conseguido fazer esta experiência. Agora a última corrida da época vai ser em casa, os Mundiais de Zurique na próxima semana. Obrigado a todas as pessoas do staff da Federação Suíça de ciclismo pelo apoio e pelo trabalho árduo que fazem todos os dias”, escreveu Muriel Furrel na última publicação que tinha no Instagram. Aquilo que deveria ser apenas mais um “marco” que assinalava o fim de uma competição e o arranque para outra acabou por tornar-se num mural de esperança, de palavras positivas, de resiliência. Muitas mensagens, entre as quais uma especial que se destacou da parte de Sandra Mäder, mãe de Gino Mäder, jovem corredor helvético que perdeu a vida no último ano.

The cycling world mourns the loss of Muriel Furrer. It is with heavy hearts that we say goodbye to this young rider, and we extend our heartfelt condolences to all her family, friends, and teammates. Rest in peace. ???? pic.twitter.com/YEtEldhd59 — UCI (@UCI_cycling) September 27, 2024

“O meu coração está com a tua família. Sejam fortes, querida família Furrer, estou com vocês de forma muito presente. Sei bem como se devem estar todos a sentir neste momento. Aguentem-se, tenham força. Quero desejar a todos a maior das forças nestas horas difíceis”, escreveu a progenitora do ciclista que acabou por não resistir aos ferimentos de uma aparatosa queda numa etapa da Volta à Suíça de 2023. Aí, Muriel, de 18 anos, lutava ainda pela vida após cair na prova de fundo de juniores dos Mundiais, quando corria a menos de dez quilómetros da sua casa, em Zurique. Não resistiu e morreu esta sexta-feira, aos 18 anos.

“Com o falecimento de Muriel Furrer, a comunidade internacional de ciclismo perde uma ciclista suíça que tinha um futuro brilhante pela frente. A ciclista, de 18 anos, foi vítima de uma forte queda ontem [quinta-feira], durante a prova de estrada, tendo sofrido um grave traumatismo craniano antes de ser transportada de helicóptero para o hospital em estado muito crítico. Muriel Furrer faleceu hoje, infelizmente, no Hospital Universitário de Zurique”, anunciou a Union Cycliste Internationale (UCI) em comunicado, pedindo respeito pela família neste momento difícil. Em paralelo, a UCI referiu ainda que as restantes provas serão realizadas sem alterações de horários com a anuência da família da jovem corredora helvética.

Muriel Furrer era uma das corredores suíças mais promissoras da atualidade, tendo ganho a medalha de prata em 2024 nos Nacionais juniores de contrarrelógio e de fundo. Em paralelo, a estudante de Desporto na United School of Sports de Zurique, nascida em Egg, fez também parte da formação helvética que terminou com o bronze os últimos Europeus de BTT, na Roménia, em maio. “Os nossos corações estão partidos, não temos palavras. É com grande pesar e infinita tristeza que hoje nos temos de despedir de Muriel Furrer. Estamos a perder uma jovem calorosa e maravilhosa que sempre teve um sorriso na cara. Não sabemos o que dizer, sobra apenas dor e tristeza”, assinalou a Federação Suíça de Ciclismo. A UCI adiantou ainda que o acidente, numa corrida que foi marcada pela muita chuva, continua a ser investigado.