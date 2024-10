Real Madrid é sinónimo de Liga dos Campeões. Liga dos Campeões é sinónimo de Real Madrid. Uma das poucas certezas que existem no futebol é a de ver os merengues a lutarem, ano após ano, pela conquista da principal prova europeia. A história assim o diz. O passado-recente assim o sublinha. E a verdade é que a equipa de Carlo Ancelotti entrou bastante bem na nova versão da competição, vencendo um destemido Estugarda em casa, mesmo depois de sentir dificuldades (3-1).

Agora de visita a França, a única certeza que havia era a titularidade de Lunin 135 dias depois do seu último jogo oficial, após Courtois ter voltado a lesionar-se. Em sentido inverso estava a estrela Mbappé, que treinou à margem do grupo nos últimos dias e não tinha a presença garantida, apesar das recentes boas sensações. Pela frente vai estar um Lille que caiu em Alvalade na primeira ronda (2-0) e que está privado de Ethan, irmão de Mbappé. Ainda assim, a formação de Bruno Génésio goleou, no fim de semana, o Le Havre (0-3), com hat-trick de Jonathan David.

Com a revelação dos onzes iniciais, confirmou-se a presença de Kylian no banco de suplentes, em detrimento de Endrick, que se tornou no titular mais jovem de sempre do Real Madrid na Champions — 18 anos e 73 dias —, superando Raúl. Quem também foi titular foi Camavinga, que ainda não tinha jogado na presente temporada. No conjunto francês, Tiago Santos atuou no lado direito da defesa. Os espanhóis entraram melhores na partida e, depois de um roubo de Bellingham, Vinícius obrigou Chevalier a uma grande intervenção (6′). Pouco depois, o internacional inglês recebeu de Valverde dentro da área, mas o remate saiu muito por cima (16′).

Os merengues continuaram mais perigosos e, através de um tiro perigoso de Endrick, voltaram a ficar perto de faturar, numa jogada que ficou marcada por um roubo de Camavinga (19′). A resposta do Lille apareceu em duas ocasiões, por intermédio de David, mas Lunin apareceu e parou os dois remates (25′). A ameaça estava feita e concretizou-se em cima do intervalo, com David a bater o guarda-redes ucraniano de penálti, depois de Camavinga ter jogado a bola com o braço (45+3′).

Ao intervalo, Ancelotti lançou Fran García no lugar de Mendy, mas o Lille continuou mais perigoso e, através de um remate cruzado de Zhegrova, ficou muito perto de dilatar a vantagem (54′). Já com Modric, Mbappé e Güler em campo, o Real Madrid carregou em busca do golo do empate e, em cima do apito final, Güler cabeceou para defesa de Chevalier, a bola ficou em cima da linha de golo, mas ninguém conseguiu completar (87′). Logo a seguir foi a vez do guarda-redes negar o golo a Rüdiger (88′). Consumada a derrota, os campeões europeus voltaram a perder 36 jogos depois e foram alcançados pelos franceses na classificação.