Ao contrário do que tem sido hábito, a separação de agendas está a tornar-se uma tendência. No reino já se fala até sobre uma eventual e criteriosa estratégia para que um príncipe em busca do seu lugar possa reemergir do caos de outros tempos — e quem sabe sair menos ofuscado sempre que surge num evento público, ao lado da mulher.

Especulações à parte, concertada ou pura casualidade, as aparições a solo voltaram a notar-se na noite deste sábado — sendo que a mais recente ronda de compromissos a dois remonta a agosto, quando se deslocaram à Colômbia. Com Harry de novo fora dos EUA, agora em solo africano, para mais um périplo de cariz benemérito, Meghan Markle foi uma das estrelas da gala solidária do Hospital Pediátrico de Los Angeles.

No hotel JW Mariott, o vermelho esteve em evidência, mas não necessariamente pela tradicional passadeira onde os convidados desfilaram: a duquesa foi ao armário e resgatou um vestido que usara já num evento de homenagem a militares, realizado em Nova Iorque em novembro de 2021. Com assinatura Carolina Herrera, a peça teve direito a costumização, para uma nova vida, agora mais leve e simples, desembaraçada do peso da sobressaia da versão original.

Para trás ficou também a elaboração do penteado, apanhado. De cabelo solto, minimalista nos complementos e na maquilhagem, a escolha concedeu o protagonismo ao corte midi, à saia tubo e à abertura frontal, mantendo-se a profundidade do decote.

Sem Harry, a principal companhia da duquesa na red carpet do evento foi Kelly McKee Zajfen, amiga de Markle, que conheceu através do ex-marido, Trevor Engelson. Co-fundadora da Alliance of Moms, uma organização sem fins lucrativos que apoia adolescentes grávidas e mães que estão no sistema de acolhimento, Zajfen tem contado com o apoio da duquesa depois de ter perdido o filho de nove anos de forma trágica.

O evento de sábado contou ainda com a atuação de Demi Lovato e ainda a participação de Kaley Cuoco, Jamie Lee Curtis e Colin Hanks, que se uniram para apoiar a causa.