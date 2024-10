O mais recente romance da escritora sul-coreana Han Kang, que venceu esta quarta-feira o Prémio Nobel da Literatura, Despedidas Impossíveis, vai ser publicado ainda este ano em Portugal pela Dom Quixote, avançou a editora em comunicado.

Despedidas Impossíveis, que venceu no ano passado o Prémio Médicis, em França, ex-aequo com Misericórdia, de Lídia Jorge, é um romance que transporta o leitor através de uma viagem pela Coreia do Sul contemporânea e pela sua dolorosa história.

A obra conta a história de Gyeong-ha, que viaja para Jeju a pedido da sua amiga In-seon, que está hospitalizada, para salvar um papagaio que diz ter sido deixado sozinho em sua casa e precisa de ser alimentado.

Quando Gyeong-ha chega a casa da amiga In-seon, depois de enfrentar uma tempestade de neve na ilha, é confrontada com o passado da família de In-seon e especialmente da sua mãe, Jeong-sim, que passou décadas a tentar encontrar o irmão desaparecido após o massacre de 1948.

Meticulosamente compilados estão centenas de arquivos que documentam um dos piores massacres que a Coreia alguma vez conheceu — 30 mil civis assassinados entre novembro de 1948 e o início de 1949 por serem comunistas.

O primeiro livro de Han Kang publicado em Portugal foi A Vegetariana, pela Dom Quixote, em 2016, quando venceu o Prémio Man Booker Internacional por este romance.

Esta obra conheceu uma reedição em 2019, pela BIS, do mesmo grupo editorial, Leya. Em 2017, foi publicado o romance Atos Humanos, em 2019, O Livro Branco, e em 2023, Lições de Grego. Han Kang nasceu em Gwangju, na Coreia do Sul, em 1974. Em 1994 começou a sua carreira de escritora vencendo um concurso literário em Seul.

Além do Nobel, do Booker e do Médicis, Han Kang foi distinguida com o Prémio Manhae na Coreia do Sul e o Prémio Malaparte em Itália por Atos Humanos e foi ainda finalista, novamente, do Prémio Man Booker Internacional de 2018 por O Livro Branco.

Han Kang recebeu ainda os prémios literários Yi Sang, Jovens Criadores, Melhor Romance da Coreia, Hwang Sun-won e Dongri. Foi professora no Departamento de Escrita Criativa do Instituto das Artes de Seul e dedica-se atualmente apenas à escrita.