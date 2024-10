Objetivo cumprido. A Seleção Nacional de sub-21 venceu nas Ilhas Faroé na última semana (1-3) e, fruto desse triunfo difícil e alcançado apenas nos últimos minutos, garantiu o primeiro lugar do Grupo G e o consequente apuramento para o Campeonato da Europa do próximo ano, que vai decorrer na Eslováquia. Estava assim cumprida a principal missão desta campanha, pelo que a deslocação a Andorra servia apenas para cumprir calendário, embora o desfecho da partida pudesse ter influência no coeficiente do ranking — e na definição dos potes para o sorteio do Europeu.

A partida desta terça-feira tinha ainda o condão de colocar frente a frente os extremos do agrupamento, já que a equipa das quinas era primeira classificada e a seleção andorrenha tinha garantida a última posição. Na primeira volta, Portugal vencera em Paços de Ferreira por 3-0, pelo que se esperava novo triunfo folgado. “Podemos esperar bastantes alterações ao onze inicial. Não deixaremos de ser uma excelente equipa, muitos deles já foram titulares em diversos momentos desta qualificação. É um grupo muito homogéneo, com qualidade, que tem tido um comportamento muito bom em termos de treino ao longo deste apuramento”, antevira Rui Jorge.

O selecionador acabou por cumprir com o prometido e mudou todo o onze inicial. Assim, João Carvalho foi o guarda-redes, Rodrigo Gomes, Christian Marques, Dário Essugo e Rodrigo Pinheiro atuaram na defesa, Vasco Sousa, Martim Neto, João Marques e Pedro Santos no miolo e Henrique Araújo e Carlos Forbs no ataque. De fora ficaram Samuel Soares, Tiago Santos (por lesão) e Chico Lamba. A formação nacional entrou mais forte na partida e, logo no segundo minuto, Martim Neto apareceu isolado, mas pecou na finalização. Contudo, o jogo continuou de sentido único e, na sequência de uma contra-ataque, Henrique Araújo inaugurou o marcador (17′). Até ao intervalo, manteve-se a tendência, mas a intensidade acabou por baixar.

Na etapa complementar, Rui Jorge colocou Rafa Rodrigues em campo no lugar do amarelado Rodrigo Gomes e essa mudança quase resultou no golo de Andorra, já que o lateral perdeu a bola em zona proibida, mas Gerard Sola falhou na cara de João Carvalho (49′). A formação da casa continuou destemida no ataque, o que levou o selecionador a apostar nos “pesos pesados” Geovany Quenda e Fábio Silva para a última meia-hora. Já com Paulo Bernardo em campo, Andorra continuou mais perigosa e a superiorizar-se nos duelos, mas Fábio Silva acabou por faturar com um remate forte dentro da área (85′). Contudo, Andorra ainda reagiu e fez o seu quarto golo nesta qualificação por Albert Rosas (90′).

Feitas as contas, Portugal terminou esta fase de qualificação com o nono triunfo em dez jogos, perdendo apenas na visita à Grécia (2-1). Ao todo, a Seleção portuguesa apontou 33 golos e sofreu apenas seis. Na segunda posição ficou a Croácia, com 22 pontos, ao passo que a Grécia completou o pódio, com 17 pontos.