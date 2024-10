A tempestade “mais adversa do século XXI”, tal como é descrita pela Agência Estatal de Meteorologia espanhola, e que já provocou dezenas de mortes está a assolar as regiões de Valência e Málaga, provocando um rasto de destruição por onde passa. Centenas de fotografias e vídeos mostram localidades inteiras inundadas, carros arrastados que acabaram amontoados e os momentos do resgate de pessoas que durante várias horas tentaram proteger-se em cima de edifícios, carros e até árvores.

“Tal e qual um filme apocalíptico”, escreve um utilizador no X, que partilhou, nas primeiras horas desta quarta-feira, um vídeo de uma estrada repleta de carros capotados e entulho que foi arrastado, em Valência. A partilha de registos idênticos sucede-se à medida que o dia avança e que certas áreas se tornam acessíveis.

????Nos mandan más vídeos desde la V-31 Los efectos de la #DANA afectan a multitud de puntos de la Comunitat Valenciana pic.twitter.com/wurSOa4Cqg — nostresport.com (@Nostresport) October 30, 2024

Uma fotografia captada de um ponto alto da cidade espanhola, publicada na mesma rede social. mostra uma grande área de Valência, ao amanhecer, parcialmente submersa.

L'alluvione lampo che ha colpito la zona di Valencia nella serata di ieri ha scaricato fino a 450 mm di acqua nell'arco di appena 4-5 ore. E' un evento davvero molto estremo. Sostanzialmente in 4 ore è caduta la quantità di pioggia che solitamente cade in un anno e mezzo in… pic.twitter.com/vlPFg8p44I — Marco M.M. (@MMmarco0) October 30, 2024

Outro vídeo, também partilhado no X, mostra uma estação de metro completamente submersa. “Totalmente alagado”, lê-se na descrição da publicação.

Imágenes que llegan del Cercanías de #Valencia. ¡Mirad hasta dónde llega el agua! Totalmente colapsado pic.twitter.com/tiRPaENoyJ — Eltiempo.es (@ElTiempoes) October 29, 2024