Fontaines DC no Campo Pequeno: eles não cedem um milímetro

Havia uma vibração no ar, na noite desta sexta-feira no Campo Pequeno, no concerto dos Fontaines DC. Era o tipo de situação que costuma ser caracterizada com recurso à expressão “Querem ser os novos U2” — com isto querendo significar que uma determinada banda quer deixar de fazer música para um nicho, ganhar novos ouvintes fora do círculo da música indie e começar a encher salas de dimensão avantajada.

Aconteceu com os The National, por exemplo: depois de descobrirem o seu som com Alligator, expandiram-no com ligeiras variações em Boxer e High Violet, até que, com Trouble Will Find Me, o som alargava-se, a produção tornava-se mais profissional e limpa e era possível sentir o cheiro a arenas esgotadas. Isto é, e para usar uma expressão que se tornou corriqueira, queriam ser os novos U2.

A expressão é feliz, no sentido em que com recurso a poucas palavras consegue sintetizar a ambição de uma banda, mas também padece de inexatidão: quando os U2 se tornaram uma banda à escala global, com Achtung Baby, já tinham tido muitas vidas e, inclusive, haviam trocado o som pós-punk por um som mais americano, uma mudança que não correu bem. Achtung Baby, tirando 3 ou 4 canções mais óbvias, não era um disco simples e o que os fez explodir teve muito a ver com aspetos não-musicais: os vídeos, em que gozavam com o seu estatuto de estrelas sérias, todo o cenário do palco na Zoo TV Tour e na PopMart Tour, que se seguiu (com o famoso arco a gozar com o símbolo da McDonald’s).