Depois da vitória do Sporting na sexta-feira diante do Estrela da Amadora (5-1), o FC Porto entrava em campo este domingo obrigado a vencer o Estoril, sob pena de ficar ainda mais longe da liderança do Campeonato Nacional numa semana que pode ser fundamental para aquelas que serão as contas finais de uma temporada que ainda será longa. Primeiro porque na quinta-feira há nova jornada europeia e, em caso de vitória em casa da Lazio, os dragões dão um passo importante rumo à fase a eliminar. Depois porque na próxima jornada há dois clássicos — Sp. Braga-Sporting e Benfica-FC Porto —, sendo certo que a tabela vai sofrer alterações.

Apesar de o FC Porto ter entrado em campo a atravessar a melhor série da temporada, com cinco vitórias consecutivas e sete jogos sem perder, pela frente estava uma equipa que, na última temporada, deu muito trabalho à equipa então comandada por Sérgio Conceição, chegando inclusivamente a vencer no Dragão (0-1). Contudo, o historial jogava claramente a favor dos azuis e brancos, que tinham vencido 41 dos 71 jogos ante os estorilistas.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-Estoril, 4-0 10.ª jornada da Primeira Liga Estádio do Dragão, no Porto Árbitro: David Silva (AF Porto) FC Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes, Tiago Djaló, Nehuén Pérez, Francisco Moura (João Mário, 83′); Alan Varela (Stephen Eustáquio, 46’), Nico González (Rodrigo Mora, 83′); Pepê (Gonçalo Borges, 86′), Fábio Vieira (Wenderson Galeno, 69’), Danny Namaso; Samu Omorodion Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos; André Franco, Deniz Gül e Zé Pedro Treinador: Vítor Bruno Estoril: Joel Robles; Wagner Pina, Pedro Álvaro, Kévin Boma, Pedro Amaral (Pedro Carvalho, 26’); Jandro Orellana (Michel Costa, 78′), Vinícius Zanocelo, Jordan Holsgrove; Fabrício Garcia (Yanis Begraoui, 71’), João Carvalho (Israel Salazar, 78′) e Alejandro Marqués Suplentes não utilizados: Kevin Chamorro; Ismael Sierra, André Lacximicant, Felix Bacher e Manga Foe-Ondoa Treinador: Ian Cathro Golos: Namaso (19’), Pepê (28’) e Galeno (77′ e 87′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Pedro Álvaro (36’) e Pedro Carvalho (67’)

“Aproveitamos e potenciamos ao máximo o que fazemos em treino. A preparação muito lançada em análises de vídeo, reuniões individuais e setoriais. Queremos perceber pontos de contacto para lançar para domingo e aproveitar o tempo. O Estoril vem de uma vitória gorda [4-1 ao Arouca]. Há um vínculo instalado, a celebração no último jogo é de coesão grande. É sinal de quem acredita muito no que está a fazer e vai tentar chegar ao Dragão e fazer um bom resultado. No ano passado tirou-nos pontos no Dragão e tirou-nos da Taça”, recordou Vítor Bruno na antevisão da partida.

Como lembrou o técnico portista, a formação lisboeta chegava ao Dragão invicta há dois jogos, o que acabou por galvanizar a moral dos jogadores. Ainda assim, a surpreendente eliminação da Taça de Portugal, ante o Lusitano de Évora, espelhava aquela que tem sido uma temporada inconsistente da equipa agora treinada por Ian Cathro. “Estou confiante que vamos competir bem e demonstrar que esta equipa continua num processo de crescimento. Não estou a dizer que estou a fugir do nosso objetivo, que é ganhar todos os jogos, mas não posso acordar e sair da cama a pensar em ganhar, porque isso é uma coisa que eu não controlo”, partilhou o escocês.

Desta forma, Vítor Bruno regressou à fórmula com que goleou o AVS na ronda anterior, mantendo apenas Nehuén Pérez, Francisco Moura, Nico González e Danny Namaso no onze em relação à partida da Taça da Liga. Ian Cathro também repetiu a formação estorilista, que entrou no Dragão com as linhas baixas e a conceder o controlo e o domínio do desafio aos azuis e brancos. Ainda assim, a equipa da casa não conseguiu criar oportunidades de perigo na fase inicial e os estorilistas começaram a aproveitar o espaço e o poderio do seu meio-campo para se aproximar da baliza de Diogo Costa.

A equipa portista não precisou de fazer muito para chegar ao golo, bastando um passe vertical de Martim Fernandes e um movimento de rotura de Namaso, que perante Robles rematou forte, impossibilitando o guarda-redes de defender o remate (19′). Apesar da desvantagem, o Estoril até respondeu bem, obrigando Diogo Costa a aplicar-se depois de um grande cabeceamento de Pedro Álvaro (22′). Pouco depois, Pepê foi o autor do momento de fair-play da noite, já que, num lance em que seguia para a baliza, Pedro Amaral ficou agarrado à coxa e o brasileiro colocou a bola fora (24′). Essa lesão precoce obrigou Wagner Pina a deslocar-se para a esquerda e desnorteou a defesa estorilista que, ainda antes da meia-hora, ofereceu o segundo golo ao internacional brasileiro, através de um mau atraso de Boma (28′). Sem precisar de acelerar e de esforços redobrados, o FC Porto chegou ao intervalo tranquilamente em vantagem.

Ao intervalo, Vítor Bruno lançou Stephen Eustáquio no lugar de Alan Varela, que poderá assim defrontar o Benfica, mas o ritmo da partida continuou morno. Na primeira ocasião, Pepê descobriu Namaso à entrada da área, o inglês combinou com Eustáquio, recebeu o passe picado mas, quando tentou o golo, Robles defendeu com a perna (68′). Na resposta, Pedro Carvalho subiu à área adversária, apareceu em boa posição, mas o remate saiu muito ao lado (72′). Galeno entrou com tudo na partida e, no minuto seguinte, aguentou a carga dos adversários até servir Pepê, só que o remate do brasileiro não foi suficiente para criar perigo a Robles (73′). A ameaça estava feita e, logo a seguir, Galeno inscreveu o seu nome na lista de marcadores, ao corresponder com a cabeça a um cruzamento de Martim (77′).

Com o resultado feito, as alterações tiveram o condão de melhorar o ataque portista, que continuou à procura do golo. Na conclusão de um contra-ataque, Samu ameaçou, trabalhou bem, mas Robles voltou a defender (83′). Pouco depois e já com João Mário na direita, o internacional português entrou com tudo e ficou perto do golo (85′), que viria a aparecer logo a seguir, com o lateral a cruzar para Galeno encostar e chegar ao bis em apenas dez minutos (87′). Terminada a partida, o FC Porto voltou a ficar a três pontos do líder Sporting e somou a sexta vitória consecutiva antes de se deslocar à Luz.