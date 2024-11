Se quem participou nos distúrbios das últimas semanas na região de Lisboa for “titular do contrato de arrendamento [de habitação municipal] é para acabar e para despejar”. A polémica frase do presidente da Câmara de Loures na reunião de Câmara da semana passada já foi criticada por muitos socialistas, já o líder segura-o, embora deixe ao mesmo tempo um aviso à navegação.

Durante uma visita ao bairro do Zambujal, Pedro Nuno Santos foi confrontado com as declarações de Ricardo Leão e tendo em conta que se trata de um importante autarca do partido e também do líder do PS-Lisboa, foi questionado sobre se mantém a confiança no socialista. Contornou a resposta direta de todas as formas, desculpando o que descreveu como um mau momento.

“Obviamente que este não foi um bom momento da Câmara Municipal de Loures”, concedeu ao fim de várias insistências dos jornalistas e já depois de ter dito que “todos temos melhores e piores momentos mas isso não nos define, mas sim o trabalho ao longo do tempo e o trabalho do PS e do presidente da Câmara de Loures tem sido muito importante”. “É essa intervenção que o define”, insistiu.

Mas também tinha um aviso para “todos os eleitos do PS” que, sublinhou, “estão obrigados e comprometidos com o cumprimento da lei, da Constituição, com os objetivos da reinserção social e os princípios do humanismo, do respeito pelos outros e pela empatia”. Sobre Ricardo Leão muito em concreto, disse que falou com o autarca “várias vezes ao longo dos últimos dias”, preferindo apontar para a “clarificação” das declarações polémicas que o autarca socialista fez no dia seguinte à reunião de Câmara do que para o que causou problema.

Questionado muito diretamente sobre se Ricardo Leão tem condições para continuar à frente do PS Lisboa e para ser recandidato pelo partido à Câmara de Loures, o líder do partido sublinhou que “o que define um político e um ser humano é o trabalho que faz ao longo da sua vida e no exercício das funções”. “O trabalho que tem feito é muito importante para a população de Loures”, reforçou sobre Ricardo Leão, o socialista que conquistou Loures para o partido — roubando a Câmara ao PCP — nas últimas eleições autárquicas, em 2021.