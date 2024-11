A circulação ferroviária na Linha de Cintura está condicionada desde cerca das 7h desta terça-feira devido a uma avaria na sinalização no troço entre as estações de Sete Rios e Entrecampos, em Lisboa, informou a Infraestruturas de Portugal (IP).

Numa nota divulgada na rede social Facebook, a IP refere que as equipas de manutenção encontram-se no local para proceder à reparação no sentido de repor as condições de circulação com a maior brevidade possível.

Também a Fertagus, que explora a circulação de comboios na Ponte 25 de Abril, que liga Lisboa à margem Sul, indicou nas redes sociais haver atrasos bastante acentuados devido à avaria na sinalização.

“A Linha de Cintura constitui uma das principais vias ferroviárias da área suburbana de Lisboa, (…) assegurando a interligação com todas as linhas radiais com términos na capital, designadamente, linhas do Norte, Sintra, Oeste, Cascais e Sul”, segundo informação na página da internet da IP.

Garante igualmente as ligações dos comboios de passageiros de longo curso, através da Ponte 25 de Abril, bem como dos comboios de mercadorias ao Porto de Lisboa.