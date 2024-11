A ministra da Saúde vai receber esta quarta-feira o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, às 16h30, para uma reunião, anunciou o Ministério da Saúde, em comunicado.

A reunião foi convocada ao início da manhã com caráter de urgência pelo próprio Ministério da Saúde, confirmou ao Observador o presidente do STEPH, com o objetivo de “chegar a um entendimento que permita levantar a greve” em curso — e que está a provocar grandes constrangimentos no socorro de emergência à população.

Rui Lázaro garante, no entanto, que a greve só será desconvocada se forem firmados “compromissos calendarizados” entre o sindicato e a tutela, que respondam às principais reivindações dos trabalhadores, nomeadamente a revisão da carreira dos técnicos de emergência pré-hospitalares e a atualização dos vencimentos.