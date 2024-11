Três horas e quatro minutos. Numa das finais mais longas e equilibradas do WTA Finals, Coco Gauff venceu Qinwen Zheng ao fim de três sets e com direito ao primeiro tiebreak decisivo de sempre da competição. A norte-americana de apenas 20 anos tornou-se a mais nova a ganhar o último torneio do ano desde Maria Sharapova, em 2004, e consolidou o terceiro lugar do ranking.

MAMBA MENTALITY ON FULL DISPLAY! ????????@CocoGauff pulls off an epic comeback to defeat Zheng in a three set thriller and captures her first WTA Finals title! #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/tkNWR5lx5P — wta (@WTA) November 9, 2024

Coco Gauff até começou a perder, num primeiro set dominado por Qinwen Zheng (6-3), que chegava à final de Riade com a possibilidade de juntar o WTA Finals ao ouro olímpico conquistado em Paris. A norte-americana respondeu no segundo set, onde ainda viu a chinesa salvar dois set points (6-4), e o terceiro set acabou por ditar uma disputa impressionante entre as duas tenistas. Zheng chegou a servir para ganhar a final, Gauff voltou a renascer e ainda desperdiçou dois match points, mas foi letal no tiebreak e não deixou fugir o troféu (7-6, 7-2).

A norte-americana natural de Atlanta culminou da melhor maneira uma competição onde já tinha impressionado ao vencer as duas primeiras do ranking, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, e mostrou o porquê de ser constantemente apontada como um dos principais nomes do circuito. Na estreia a ganhar no WTA Finals, para além de ter igualado o feito de Maria Sharapova há duas décadas, tornou-se a primeira tenista dos Estados Unidos a vencer o último torneio da temporada desde Serena Williams já em 2014.

Coco Gauff alcançou assim o segundo troféu mais importante da carreira, depois de ter vencido o US Open em 2023, e encerrou um ano em que caiu nas meias-finais do Open da Austrália com Sabalenka, caiu nas meias-finais de Roland Garros com Swiatek e não foi além da quarta ronda tanto em Wimbledon como no US Open. Pelo meio, porém, celebrou em território francês — mas em pares, já que ganhou Roland Garros ao lado da checa Katerina Siniaková. Foi a porta-estandarte dos Estados Unidos na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, com LeBron James, mas não foi além da terceira ronda.

“Gostava de agradecer à minha equipa. Foi uma temporada muito longa. Quero mesmo agradecer. Esta semana tem sido tão divertida. A ganhar ou a perder, passo sempre um bom bocado com vocês. Obrigada aos meus pais. A minha mãe está aqui, o meu pai está a ver em casa. Ao meu irmão, aos meus avós. E obrigada ao tipo lá de cima, por me permitir estar aqui”, disse a norte-americana já depois de receber o troféu, aproveitando ainda para deixar palavras à adversária.

“Quero dar os parabéns à Qinwen, fez um jogo incrível e um torneio inacreditável. Tiveste uma temporada brilhante, com a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e com tantas finais. Espero que possamos disputar muito mais finais juntas”, acrescentou Coco Gauff, que ao longo do ano venceu também em Pequim e em Auckland.