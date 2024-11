A Autoridade de Segurança Rodoviária norte-americana (NHTSA, de National Highway Traffic Safety Administration), o regulador para a segurança de todos os modelos à venda nos EUA, chamou à oficina 1851 veículos da Porsche, em colaboração com a marca germânica. O motivo prende-se com o facto de os modelos em causa estarem equipados com fixações de jantes defeituosas, que podem rachar a qualquer momento e permitir que a roda se solte e se separe do veículo, provocando um acidente.

A obrigatoriedade de informar as autoridades e o público em geral sobre todo o tipo de avarias que possam colocar em risco os condutores, casos estes possuam um veículo com um defeito que possa provocar acidentes, é algo que é específico do mercado norte-americano, pelo que foi exactamente do outro lado do Oceano Atlântico que surgiu a chamada à oficina de 1851 unidades da Porsche, todas elas equipadas com jantes apertadas com porca central, que se podem partir a qualquer momento e provocar despistes e ferimentos graves ou mortes. Lamentavelmente, o regulador europeu não obriga a este tipo de serviço, pelo que os clientes europeus têm de esperar pelo aviso através do concessionário, o que nem sempre é fácil para os veículos que mudaram de mão sem passarem pelo sistema oficial.

Para facilitar a substituição dos pneus durante as corridas, os carros de competição trocam os tradicionais pernes de aperto, em conjuntos de três a cinco, por uma única porca central que agilize a troca do conjunto jante/pneu. Daí que muitos construtores recorram às jantes com porca central, entre outros trunfos como asas e splitters, típicos dos carros de pista, para dotar com um pedigree mais desportivo alguns dos seus modelos.

Os modelos em causa são os Porsche 911, os 718 Cayman GT4 RS e 718 Spyder RS. Como todos eles são produzidos exclusivamente na Alemanha, na fábrica de Zuffenhausen, potencialmente existirão unidades com defeito nas fixações das jantes comercializadas noutros mercados, a começar pela Europa e Portugal, em particular. A Porsche informou a NHTSA que tomou conhecimento do problema após terem sido registados vários acidentes, com a gravidade a ser tal que leva o construtor a aconselhar os clientes a manter os veículos parados até poderem ser inspeccionados.

Nos EUA, a NHTSA já tornou público a chamada à oficina n.º 24V809, referente à Part 573 Safety Recall Report, mas a Porsche deverá notificar os proprietários dos modelos afectados no final de Dezembro. E isto apenas nos EUA, pois em relação aos veículos vendidos na Europa (ou Portugal) não foram avançadas informações. O construtor adianta que o problema ainda está a ser investigado, tudo indicando que será devido à utilização de um tipo de metal não conforme com as necessidades da peça.