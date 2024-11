A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) inaugura na quarta-feira, em Vila Real, uma exposição de arte contemporânea com 17 obras de pintura, escultura, gravura e fotografia, recentemente adquiridas pela Fundação Ilídio Pinho, foi esta segunda-feira anunciado.

A exposição “O sonho continuado. Aquisições recentes da Fundação Ilídio Pinho” vai estar patente ao público até 26 de janeiro, na sala de exposições da biblioteca da UTAD, e tem estrada gratuita.

A academia transmontana disse, em comunicado, que esta mostra vai revelar 17 obras de arte contemporânea de artistas portugueses, como Francisco Tropa e Júlia Ventura.

Citado no comunicado, o reitor da UTAD, Emídio Gomes, afirma que uma das missões da universidade passa por “acentuar a formação integral dos alunos enquanto indivíduos tal como está consagrado no plano de atividades para a cultura”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

É ainda dever da academia, acrescenta, “estimular o pensamento crítico e a cidadania ativa, e aproximar a UTAD da comunidade e do território, contribuindo para uma nova agenda cultural na região”.

“Esta é uma oportunidade única para poder usufruir de obras muito raramente acessíveis ao público em geral. Todos os trabalhos aqui expostos possuem uma qualidade museológica indiscutível”, afirma, por sua vez, o curador da exposição, Miguel von Hafe Pérez.

Ilídio Pinho, também citado no comunicado, disse que é crucial a colaboração com instituições que queiram acompanhar a fundação no estudo, na organização e na divulgação da arte portuguesa em Portugal e no estrangeiro”.

“O encontro entre a cultura e a ciência, exemplarmente promovido na UTAD, é o mote necessário para a construção de um futuro mais sustentável e imbuído da curiosidade e do sobressalto criativo que a arte nos proporciona”, refere ainda.

A fundação realça “o empenho na divulgação da arte junto de populações estudantis”.

Criada para homenagear o filho falecido do fundador, Ilídio Pedro, a fundação tem a missão de “contribuir para que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia seja um fator de valorização humana e um instrumento de desenvolvimento económico, de promoção de cultura e de solidariedade entre gerações e povos”.