O Terno despede-se de nós numa cartada de mestre e mesmo que acabe, não vai terminar

Não obstante a vontade de completar esse capítulo incompleto — o conjunto matou saudades numa série de concertos em março deste ano no Brasil —, a banda foi mesmo avante com a ideia de virar a página. Depois de um derradeiro espetáculo no festival Coala em São Paulo, a 6 de setembro, O Terno seguiu para algumas datas internacionais que Bernardes definiu numa entrevista à CNN Brasil como as cenas que passam nos créditos de um filme que já terminou, ou uma “lua de mel do divórcio”. Para trás ficam 15 anos como uma das bandas mais importantes deste século no panorama indie rock do país além-Atlântico.

Nesse percurso, os três alquimiaram a mistura entre as sensibilidades da música popular brasileira e do rock de conterrâneos como Os Mutantes com a fórmula pop clássica dos Beatles e de outras bandas dos anos 60 e 70, sem fazer disso pastiche nem deixar-se cair no pecado fatal da pretensão que tantas bandas afeta quando se trata de reatualizar o passado. No fundo, um caso sério, feito por tipos que não se levam assim tão a sério.

Nessa mesma entrevista, Bernardes — que muitos haveriam de conhecer pela fulgurante carreira a solo antes mesmo de descobrirem a banda que o lançou — deixa bem claro que foram sugeridas várias datas para o trio tocar na Europa, mas optaram apenas por Portugal porque queriam fazer “mais uma celebração do que uma turnê”. No palco do Coliseu, o vocalista fez questão de salientar a importância do nosso país para o trio, recordando a estreia por cá em 2016, tocando em Lisboa, no Porto e, mais inusitadamente, no Texas Bar, em Amor, “para umas oito pessoas”. Oito anos depois, vieram dizer adeus numa das mais nobres salas do país, o que diz bem do estatuto que passaram a granjear.

Foi justamente nesse clima de celebração que a banda foi recebida no Coliseu, com uma plateia praticamente esgotada e em ponto de rebuçado, num daqueles concertos em que, com certas canções, a banda podia dar-se ao longo de desligar os microfones e deixar o público cantar. Talvez com o afã de tomar parte nesta despedida, viram-se abraços, lágrimas a correr, gritos de incentivo entre temas e até foram cantados os parabéns a Biel, cujo aniversário estava a meras horas de ser assinalado.