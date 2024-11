“Em 2025, durante o período de vigência do presente Orçamento do Estado, o Governo não impõe qualquer redução da publicidade comercial das grelhas da RTP”. Uma única frase vai ficar plasmado no Orçamento do Estado para 2025 que não haverá corte na publicidade. A proposta entrou pela mão do Bloco de Esquerda e toda a oposição votou a favor. Só os dois partidos que suportam o Governo, PSD e CDS, votaram contra esta medida.

E assim a pretensão do Governo de cortar os seis minutos por hora nos canal 1 da RTP da publicidade até 2027, ao ritmo de dois minutos por ano, fica pelo caminho.

Na nota explicativa o Bloco indicava que “o Governo deve garantir o investimento necessário na RTP, tanto na televisão como na rádio, para superar o seu crónico subfinanciamento. Só desta forma é possível à RTP assegurar padrões de referência para os media em Portugal, cumprir a sua função reguladora e capacidade de produção própria. Até que esse subfinanciamento crónico seja superado, o Governo não deve impor qualquer corte da publicidade na RTP”.