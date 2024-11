O treinador do Benfica, Bruno Lage, espera sair quarta-feira do Mónaco com mais três pontos na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, mesmo reconhecendo a “grande qualidade” do adversário.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da quinta jornada, já no estádio Luís II, Lage disse que o Benfica “estudou bem” o adversário, que antevê “agressivo na pressão, forte nas transições, com um jogo muito vertical, com muita dinâmica, para criar oportunidades de golo”.

Em resposta, estará um Benfica “a dar continuidade às boas exibições”, entendendo “muito bem o jogo que tem de fazer”.

“Sem bola, somos uma equipa pressionante, com bola temos de ser inteligentes e perceber onde estão os espaços e criar as nossas oportunidades de golo”, explicou Lage, acrescentando: “Temos de saber como ter mais tempo a bola, é com essa ambição que planeámos o jogo, que vamos jogar para tentar vencer”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Pela frente, espera encontrar “uma equipa muito interessante, em 4x4x2 muito bem vincado, com um médio ofensivo”.

“Os quatro homens da frente têm uma dinâmica muito interessante, entre linhas e no ataque à profundidade, são fortes a romper linhas, em diagonais curtas ou longas”, explicou, acrescentando que “não é de estranhar o que o Mónaco tem feito no campeonato e na Liga dos Campeões”.

O treinador do Benfica foi claro: “Trabalhámos em função das informações de uma equipa muito forte, preparámos a equipa da melhor maneira, para tentar impor o nosso jogo e vencer”.

Lage realçou ainda que “o futebol é momento e agora o momento é de três em três dias”.

“Queremos dar o passo de continuidade dos jogos recentes, fazer um bom jogo, defender quando temos de defender, por vezes ser pressionantes, por vezes guardar espaços. É um jogo importante e temos a ambição de seguir em frente na competição, pelo que temos de somar pontos”, disse ainda o técnico do Benfica.

Na conferência de imprensa, esteve também presente o médio Florentino Luís, que há quatro épocas integrou o plantel do Mónaco, uma passagem que lhe deu “maturidade” e “mais consistência” de jogo.

Sobre a atual formação monegasca, vê “uma equipa muito equilibrada”, com vários jogadores jovens de “muita qualidade”, sendo que os resultados têm mostrado isso.

“Estamos confiantes e sabemos o que temos de fazer para ganhar os três pontos. Tem sido muito bom e queremos dar continuidade a isso”, assegurou, acrescentando: “A equipa ficou mais confiante e mais ofensiva, é um futebol diferente, a equipa agora marca muitos golos e sofre menos, é o caminho que queremos continuar”.

Florentino sabe, porém, que o Benfica terá de estar “no seu melhor, com os jogadores focados de início ao fim e atentos aos detalhes”.

O encontro entre o Mónaco e Benfica, da quinta jornada da fase de liga da Champions, está agendado para as 21h00 locais (20h00 em Lisboa) de quarta-feira, com arbitragem do esloveno Rade Obrenovic.

Após quatro jornadas, os monegascos, que em casa bateram o FC Barcelona (2-1) e o Estrela Vermelha (5-1), somam 10 pontos, enquanto o Benfica conta seis.