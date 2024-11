O nadador olímpico Diogo Ribeiro, campeão do mundo de 50 metros e 100 metros mariposa, renovou contrato com o Benfica até 2028, seguindo no seu “clube do coração”, anunciou, esta sexta-feira, o emblema lisboeta.

“O Benfica e o atleta olímpico Diogo Ribeiro prolongaram o seu vínculo contratual até 2028”, pode ler-se em comunicado das “águias”.

O nadador de 20 anos, natural de Coimbra, cidade em que representou o União antes de se transferir para os “encarnados”, disse ser “uma honra poder continuar a representar” o emblema pelo qual, afirmou, torce desde criança.

“Poder vincular-me durante mais tempo era um sonho para mim, e continua a ser um sonho, mas neste momento real. Espero poder vincular-me durante muito mais tempo”, declarou, citado em comunicado.

Bicampeão mundial em Doha2024, em 50 e 100 metros mariposa, Ribeiro figura como um dos maiores nadadores portugueses de sempre e atribuiu parte desse sucesso aos lisboetas, procurando agora “trabalhar cada vez melhor e cada vez mais”, para dar “muitas mais alegrias”.

Depois dos dois títulos mundiais, a seguir à prata em 2023, nos 50 mariposa, os Jogos Olímpicos Paris2024 de Diogo Ribeiro não renderam quaisquer finais, numa participação muito antecipada e, depois, escrutinada.

Por agora, foca-se nos Nacionais, em dezembro, a caminho do Mundial, marcado para Singapura em julho de 2025, de contrato renovado até aos próximos Jogos Olímpicos Los Angeles2028.