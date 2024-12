Fábio deu sentido à camisola rasgada de Samu (a crónica do FC Porto-Casa Pia)

Uma temporada é feita de momentos, de jogos chave, de picos diferentes, de séries. Olhando para a realidade atual no plano nacional a nível de candidatos ao título, há um Sporting a perder gás e um Sporting a ganhar gás. Depois, aparece o FC Porto. Não se pode dizer que o balão tenha enchido muito mesmo depois da vitória na final da Supertaça diante dos leões e do aparecimento na equipa de Samu Aghehowa (o nome pelo qual prefere ser agora tratado a par de Omorodion), também não se pode dizer que tenha perdido muito ar como nos outros quando a bola deixou de entrar. Mais do que aquilo que se passa em campo, é no que vai surgindo fora dele que promete estar o verdadeira arranque para uma nova era no clube. Problema? Essa nova era no clube que nasce de fora só poderá ser uma realidade quando tudo o que aconteça em campo estabilizar.

Depois da goleada ao Estoril há precisamente um mês, o FC Porto perdeu em Roma com a Lazio na Liga Europa, teve nova derrota na Luz no clássico da Liga frente ao Benfica, voltou da pausa para as seleções com uma eliminação na Taça de Portugal fora com o Moreirense e empatou na quinta-feira na Bélgica com o Anderlecht. Pelo meio, o presidente André Villas-Boas foi ao balneário falar duas vezes com os jogadores, os adeptos fizeram uma espera para protestar após Moreira de Cónegos, Vítor Bruno tornou-se o principal alvo de contestação. Quatro jogos depois, os azuis e brancos continuavam à procura de uma vitória.

O ????FC Porto venceu os 5 jogos que realizou frente ao ⚫️Casa Pia como visitado; marcou 19 golos e sofreu apenas por 3 vezes. pic.twitter.com/1qoJqW9duv — Playmaker (@playmaker_PT) December 2, 2024

“Se olharmos para o início da época, em que jogávamos muito com o [Danny] Namaso, estávamos mais protegidos sem bola. Agora temos o Samu, pede para ser alimentado de outra forma. O Gül também não tem o perfil do Namaso. Sei disso tudo. As pessoas estão fartas de ouvir falar de dores de crescimento. Uma equipa que tem elementos novos obriga a procedimentos que não nos deixam ignorar determinados momentos. Claro que isso me permite perceber que os jogadores querem fazer as coisas bem feitas. Se vamos ser implacáveis naquilo que é o erro e condenar? Não, sou muito otimista e gosto de perceber o que a equipa me vai dando. Os sinais que tenho recebido têm sido muito bons. Não é de um dia para o outro, é algo que requer tempo e o tempo aqui não existe”, apontara o técnico dos dragões, entre pedidos de apoio aos adeptos.

????Cinco jogos depois o ????FC Porto regressa às vitórias, o último triunfo tinha sido há um mês frente ao Estoril no estádio do Dragão. pic.twitter.com/7iCPI7yr53 — Playmaker (@playmaker_PT) December 2, 2024

O ????FC Porto volta a depender de si para se sagrar campeão nacional. Sporting, FC Porto e Benfica voltam a estar em pé de igualdade na luta pelo título. pic.twitter.com/d4p6UKDZNN — Playmaker (@playmaker_PT) December 2, 2024

“São sempre importantes. Queremos sentir o carinho e o conforto que podem dar à equipa. Que entrem num sentimento de plena comunhão com os jogadores, comprometidos do início ao fim. São exigentes mas muito importantes. Temos sentido esse apoio e é importante no regresso a casa depois de um ciclo menos positivo. O Casa Pia tem apenas uma derrota nos últimos dez jogos e em Alvalade. Não me parece que vá fugir muito ao sistema, tem sido sempre com uma estrutura de cinco, bem organizada, que sofre poucos golos, uma equipa forte na transição. Temos de levar o jogo para onde queremos e andar de mãos dadas num estádio em efervescência para depois somarmos mais três pontos”, acrescentara.

????FC Porto invicto nos 10 jogos ????️caseiros em 2024/25 e chega pela primeira vez aos 5 triunfos consecutivos. pic.twitter.com/gK00jR3WP6 — Playmaker (@playmaker_PT) December 2, 2024

O ????FC Porto não sofre golos em casa há quatro jogos consecutivos. A melhor série dos dragões desde Março desde ano. pic.twitter.com/TQ1iosiUqj — Playmaker (@playmaker_PT) December 2, 2024

Existia até esse “presente” especial de Vítor Bruno, que comemorava 42 anos esta segunda-feira, mas uma notícia que acaba por ser o espelho daquilo que é a realidade atual do FC Porto: pela primeira vez na história da SAD, um empréstimo obrigacionista dos azuis e brancos não cumpriu o objetivo proposto, ficando apenas pelos 21 milhões de procura perante os 30 milhões de euros de oferta. “Foi possível garantir que, no que respeita a dívidas a clubes decorrentes de transferências, foram efetuados pagamentos no montante total de cerca de 60 milhões, desde que o atual Conselho de Administração tomou posse no final de maio, permitindo assim o cumprimento pleno do indicador de Solvabilidade da UEFA, nos controlos trimestrais de junho e setembro passados. Importante realçar também que foram efetuados pagamentos a fornecedores correntes no montante de cerca de 20 milhões, permitindo reduzir de forma relevante os saldos vencidos a fornecedores desde o final de maio”, explicou a sociedade dos dragões em comunicado enviado à CMVM.

Nas últimas três temporadas, o ????FC Porto marcou 50+ golos em 21 jogos por duas ocasiões:

2024/25 ????????Vitor Bruno

2022/23 ????????Sérgio Conceição pic.twitter.com/g8NhjDzAER — Playmaker (@playmaker_PT) December 2, 2024

????FC Porto nas últimas 4 épocas sofreu sempre 8 golos em 12 jornadas. ????Há quatro temporadas não registava 10 vitórias e 30 golos em 12 jornadas. pic.twitter.com/FbY4gsBpJJ — Playmaker (@playmaker_PT) December 2, 2024

Tudo isso até pode mostrar o ponto em que está o FC Porto e a própria assistência no Dragão pouco acima dos 30.000 demonstra a fase de menor crença mas Vítor Bruno tem em mãos jogadores que conseguem fazer a diferença e que são a face do que melhor o mercador trouxe no verão. Fábio Vieira, que custou menos de um milhão de euros pelo empréstimo do Arsenal por uma temporada, quis deixar uma imagem diferente do que tem sido o arranque de época e fez a diferença quando começou a jogar mais pelo corredor central, não só com a bola nos pés mas também pela maturidade que emprestou à equipa nos momentos chave. Já Samu, que mostra cada vez mais que 15 milhões são um investimento e não um custo, fez o primeiro jogo a marcar e assistir. Mais do que isso, a forma como rasgou a camisola pela frustração de não ter bisado em cima do minuto 90 mostra que não será pela atitude que o mau momento nos portistas não passará.

"ATITUDE" DE DRAGÃO? ???? ◉ O povo pediu "atitude" (aquela termo que se usa muito na discussão futebolística quando não se sabe bem o que discutir em específico, futebolisticamente falando) e o dragão entregou: os 6⃣0⃣ duelos ganhos pelo #FCPorto frente ao Casa Pia são um novo… pic.twitter.com/n6NZRRxViP — GoalPoint (@_Goalpoint) December 2, 2024

????????Samu Aghehowa marcou e assistiu pela primeira vez na mesma partida. Fez a primeira assistência desde janeiro: vs Sevilla [F] com a camisola do Alavés. pic.twitter.com/yQxVi4bspv — Playmaker (@playmaker_PT) December 2, 2024

⭐️ MVP GOALPOINT | Porto 2 – 0 Casa Pia ◉ Fábio Vieira ???????? saiu lesionado aos 79 mins, mas ninguém foi a tempo de lhe tirar o destaque de MVP

◉ Mais um golo e muitos remates de fora da área para o médio#FCPCPAC #LigaPortugal#RatersGonnaRate pic.twitter.com/o4aXWu71d8 — GoalPoint (@_Goalpoint) December 2, 2024

O jogo começou com uma aproximação perigosa de Galeno à baliza do Casa Pia que acabou por sair pela linha de fundo no minuto inicial mas aquilo que mais ficou, na retina e no ouvido, foi o ambiente “estranho” que se fazia sentir no Dragão: menos público do que é normal, menor envolvência face ao que é comum no estádio, assobios que não demoraram a chegar perante uma saída de Diogo Costa na baliza com uma dose extra de risco à mistura. Fábio Vieira (única mexida na equipa para a vaga do castigado Alan Varela) jogava mais como um interior direito mas com tendência para abrir para que Pepê fosse dentro, Nico González descaía sobre a esquerda, Eustáquio descia muitas vezes para desenhar uma linha de três que iniciasse a partir de trás a construção mas a defesa do Casa Pia, baixa como acontecera em Alvalade, controlava sem grandes problemas a partida mas sem capacidade de saída (Nuno Moreira teve o único remate aos 4′).

