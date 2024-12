Fernando Negrão, vereador do PSD na câmara de Setúbal e ex-diretor nacional da Polícia Judiciária diz que “vai ser difícil o diálogo com os bombeiros sapadores”, na sequência da manifestação desta terça-feira em Lisboa, que subiu de tom e levou à suspensão de negociações com o Governo.

Em declarações à Rádio Observador, no programa Contra-Corrente, Fernando Negrão criticou a “atitude violenta” demonstrada no protesto, que envolveu petardos e fumo vermelho. “Os bombeiros sapadores têm de perceber que nem tudo se pode fazer com a força e que em democracia o diálogo é fundamental”, disse. “Esse diálogo é uma espécie de encontro a meio da ponte, em que ambas as partes, seja o Governo sejam os bombeiros sapadores, têm de transigir nalguma parte daquilo que pedem para poder haver um acordo e para poder haver paz”.

Para o antigo ministro da Justiça e ex-diretor nacional da Polícia Judiciária, “o aconteceu ontem e em outubro foram duas manchas muito perigosas para essa boa imagem que todos os bombeiros têm”, apelando à serenidade “para que se volte a olhar para os bombeiros como os soldados da paz”.

Para o social-democrata a “a atitude física dos bombeiros relativamente ao cordão policial que existia foi uma atitude violenta”, apontando para o teor das mensagens exibidas esta terça-feira no protesto na capital. “O tipo de cartazes que levavam são cartazes que têm algumas semelhanças com as tarjas que o partido Chega pendurou nas janelas da Assembleia da República recentemente. A linguagem é uma linguagem com alguma violência.”

“Profissionalmente [os bombeiros] são muito bons e preparam-se muito bem fisicamente, mas não são um corpo de polícia, não são uma ramo das forças armadas, não têm competências securitárias”, disse o também ex-diretor da Polícia Judiciária. “É preciso que [os bombeiros] metam na cabeça definitivamente que o seu trabalho é importantíssimo, mas não é um trabalho ligado à segurança no sentido da criminalidade, mas segurança em termos de paz”.

Sobre a sua experiência enquanto vereador na Câmara Municipal de Setúbal, Negrão denunciou tensões no seio do corpo de bombeiros sapadores da região. “Sou vereador na câmara de Setúbal, que tem um corpo de bombeiros sapadores. Os problemas com esse corpo de bombeiros são frequentes e por vezes ultrapassam a linha vermelha”, disse. Questionado sobre o que se passa em concreto no município, Negrão contestou: “O que se passa são problemas graves do corpo dos bombeiros de Setúbal, não gostam do comandante e fazem coisas por vezes desconcertantes que impedem o bom funcionamento do corpo de bombeiros.”

“Os bombeiros é um tema que raramente é discutido”

Fernando Negrão considera que “politicamente os bombeiros foram sempre sendo deixados no limbo”. “Ministros, secretários de Estado, membros do Governo, assessores, especialistas em segurança, especialistas em áreas da administração interna, quando se juntam discutem todos os assuntos. Os preferidos são os relativos às polícias, à cibersegurança, às informações. Os bombeiros é um tema que raramente é discutido”, acusou.

O ex-ministro da Justiça defende que, apesar de tudo, estes profissionais são “muito corporativos” e que “as guerras entre corporações de bombeiros e corpos de bombeiros de diferente natureza é uma guerra grave e que afeta o trabalho dos bombeiros”. No entanto, destaca a “qualidade superior” dos bombeiros sapadores, que, “quando há um problema vão lá e resolvem, mesmo indo juntos e mesmo com os problemas todos que têm entre eles.”