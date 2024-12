Era a competição que ninguém parecia querer além da FIFA, será a competição que todos terão de jogar sob a égide da FIFA. A primeira edição do Mundial de Clubes terá esta quinta-feira uma espécie de pontapé de saída, com o sorteio da fase de grupos que contará com a representação nacional de FC Porto e Benfica. Os jogadores não queriam pela sobrecarga do calendário, os clubes também não morriam de amores pela ideia a não ser numa vertente financeira, as emissoras não mostraram um especial interesse pelo evento mas tudo está em andamento e o pontapé de saída será dado em Miami a partir das 18 horas (hora portuguesa).

???? #FIFACWC draw. Everything you need to know! ???? — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) December 4, 2024

Assim, e a partir de 15 de junho, 32 equipas irão discutir a primeira edição da nova prova mundial, que junta não só os campeões continentais dos últimos quatro anos como os melhores classificados nos rankings de cada zona. A Europa, com 12 equipas, e a América do Sul, com seis, são os dois mais representados. O que está ainda por definir? A questão do bolo total dos prémios monetários, com os 50 milhões de euros que eram avançados inicialmente como o bónus de participação a ficarem agora estagnados até uma decisão que poderá atribuir mais ou menos consoante as verbas reunidas pela FIFA na organização do evento. Uma coisa está já garantida: o órgão chegou a acordo com a DAZN para a transmissão gratuita dos 63 encontros.

O que é o Mundial de Clubes e como nasce a ideia?

A FIFA quis criar uma nova competição que, de forma simples, pudesse replicar aquilo que é o Campeonato do Mundo de seleções com clubes e de quatro em quatro anos, sempre na véspera do Mundial de seleções – daí que o primeiro seja em 2025 e nos EUA, um dos três países que irão receber o Campeonato do Mundo de 2026 a par do México e do Canadá. “Estamos a falar de algo nunca antes visto. O Mundial de Clubes trará a magia de um Campeonato do Mundo de seleções nacionais para o nível dos clubes. Será o início de algo histórico, algo que mudará o nosso desporto para melhor e para todas as gerações futuras que virão a amá-lo como nós o amamos”, explicou Gianni Infantino, presidente da FIFA, que garantiu também que o órgão que tutela o futebol mundial não iria ficar “nem com um cêntimo” das receitas geradas pela nova prova. “Tudo isso será apenas para investir no futebol e nos clubes um pouco por todo o mundo”, assegurou.

Assim, haverá este ano a primeira edição da Taça Intercontinental FIFA, que junta todos os campeões por continentes, e com um novo formato mais “prático” com apenas cinco jogos. Olhemos para o formato de 2024, para o que já se realizou e vai acontecer. Passo 1: o playoff de África/Ásia/Pacífico, que teve o Al Ain, dos EAU, a golear os neozelandeses do Auckland City por 6-2. Passo 2: a Taça África/Ásia/Pacífico, com os egípcios do Al Ahly a vencerem o Al Ain por 3-0 no Cairo, e o Dérbi das Américas, que irá realizar-se no dia 11 entre o novo campeão da Libertadores, o Botafogo, e o Pachuca. Três dias depois, também no Estádio 974 em Doha, o vencedor irá jogar a meia-final (ou Taça Challenger) com o Al Ahly. A final está marcada para dia 18 no Qatar, com o campeão da Liga dos Campeões, o Real Madrid, a ter acesso direto.

Como foram apuradas as 32 equipas para a primeira edição do Mundial de Clubes?

AFC (Ásia, quatro vagas)

Al Hilal (Arábia Saudita): vencedor da Liga dos Campeões de 2021

vencedor da Liga dos Campeões de 2021 Urawa Red Diamonds (Japão): vencedor da Liga dos Campeões de 2022

vencedor da Liga dos Campeões de 2022 Al Ain (EAU): vencedor da Liga dos Campeões de 2023

vencedor da Liga dos Campeões de 2023 Ulsan (Coreia do Sul): melhor ranking AFC dos últimos quatro anos

CAF (África, quatro vagas)

Al Ahly (Egito): vencedor da Liga dos Campeões de 2021, 2023 e 2024

vencedor da Liga dos Campeões de 2021, 2023 e 2024 Wydad (Marrocos): vencedor da Liga dos Campeões de 2022

vencedor da Liga dos Campeões de 2022 Espérance Tunes (Tunísia): melhor ranking CAF dos últimos quatro anos

melhor ranking CAF dos últimos quatro anos Mamelodi Sundowns (África do Sul): melhor ranking CAF dos últimos quatro anos

CONCACAF (América do Norte, Centro e Caraíbas, quatro vagas)

Monterrey (México): vencedor da Liga dos Campeões de 2021

vencedor da Liga dos Campeões de 2021 Seattle Sounders (EUA): vencedor da Liga dos Campeões de 2022

vencedor da Liga dos Campeões de 2022 Club Léon (México): vencedor da Liga dos Campeões de 2023

vencedor da Liga dos Campeões de 2023 Pachuca (México): vencedor da Liga dos Campeões de 2024

CONMEBOL (América do Sul, seis vagas)

Palmeiras (Brasil): vencedor da Taça dos Libertadores de 2021

vencedor da Taça dos Libertadores de 2021 Flamengo (Brasil): vencedor da Taça dos Libertadores de 2022

vencedor da Taça dos Libertadores de 2022 Fluminense (Brasil): vencedor da Taça dos Libertadores de 2023

vencedor da Taça dos Libertadores de 2023 Botafogo (Brasil): vencedor da Taça dos Libertadores de 2024

vencedor da Taça dos Libertadores de 2024 River Plate (Argentina): melhor ranking CONMEBOL dos últimos quatro anos

melhor ranking CONMEBOL dos últimos quatro anos Boca Juniors (Argentina): melhor ranking CONMEBOL dos últimos quatro anos

UEFA (Europa, 12 vagas)

Chelsea (Inglaterra): vencedor da Champions de 2021

vencedor da Champions de 2021 Real Madrid (Espanha): vencedor da Champions de 2022 e 2024

vencedor da Champions de 2022 e 2024 Manchester City (Inglaterra): vencedor da Champions de 2023

vencedor da Champions de 2023 Bayern (Alemanha): melhor ranking UEFA dos últimos quatro anos

melhor ranking UEFA dos últimos quatro anos PSG (França): melhor ranking UEFA dos últimos quatro anos

melhor ranking UEFA dos últimos quatro anos Inter (Itália): melhor ranking UEFA dos últimos quatro anos

melhor ranking UEFA dos últimos quatro anos FC Porto (Portugal): melhor ranking UEFA dos últimos quatro anos

melhor ranking UEFA dos últimos quatro anos Benfica (Portugal): melhor ranking UEFA dos últimos quatro anos

melhor ranking UEFA dos últimos quatro anos B. Dortmund (Alemanha): melhor ranking UEFA dos últimos quatro anos

melhor ranking UEFA dos últimos quatro anos Atl. Madrid (Espanha): melhor ranking UEFA dos últimos quatro anos

melhor ranking UEFA dos últimos quatro anos Salzburgo (Áustria): melhor ranking UEFA dos últimos quatro anos

Clube organizador (uma vaga)

Inter Miami (EUA): vencedor da Supporters’ Shield

Onde e quando será disputado o Mundial de Clubes de 2025?

A primeira edição do Campeonato do Mundo de clubes será também uma espécie de teste para aquilo que será no ano seguinte o Mundial de seleções mas com a nuance de realizar-se apenas em solo norte-americano e não no México e no Canadá, como em 2026. Assim, a competição que terá início a 15 de junho com final agendada para 13 de julho (as outras datas ainda não estão definidas, sendo que tudo ficará definido logo após o sorteio consoante os quadros que estejam definidos) irá realizar-se num total de 12 estádios.

Rose Bowl (Pasadena, Califórnia): 88.500 espectadores

(Pasadena, Califórnia): 88.500 espectadores MetLife Stadium (East Rutherford, Nova Jérsia): 82.500 espectadores

(East Rutherford, Nova Jérsia): 82.500 espectadores Bank of America Stadium (Charlotte, Carolina do Norte): 75.000 espectadores

(Charlotte, Carolina do Norte): 75.000 espectadores Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Geórgia): 75.000 espectadores

(Atlanta, Geórgia): 75.000 espectadores Lincoln Financial Field (Filadélfia, Pensilvânia): 69.000 espectadores

(Filadélfia, Pensilvânia): 69.000 espectadores Lumen Field (Seattle, Washington): 69.000 espectadores

(Seattle, Washington): 69.000 espectadores Hard Rock Stadium (Miami, Flórida): 65.000 espectadores

(Miami, Flórida): 65.000 espectadores Camping World Stadium (Orlando, Flórida): 65.000 espectadores

(Orlando, Flórida): 65.000 espectadores Geodis Park (Nashville, Tennessee): 30.000 espectadores

(Nashville, Tennessee): 30.000 espectadores TQL Stadium (Cincinnati, Ohio): 26.000 espectadores

(Cincinnati, Ohio): 26.000 espectadores Inter&Co Stadium (Orlando, Flórida): 25.000 espectadores

(Orlando, Flórida): 25.000 espectadores Audi Field (Washington DC): 20.000 espectadores

Como estão os potes para o sorteio da fase de grupos?

Pote 1

Manchester City (Inglaterra), Real Madrid (Espanha), Bayern (Alemanha), PSG (França), Flamengo (Brasil), Palmeiras (Brasil), River Plate (Argentina) e Fluminense (Brasil)

Pote 2

Chelsea (Inglaterra), B. Dortmund (Alemanha), Inter (Itália), FC Porto (Portugal), Atl. Madrid (Espanha), Benfica (Portugal), Juventus (Itália) e Salzburgo (Áustria)

Pote 3

Al Hilal (Arábia Saudita), Ulsan (Coreia do Sul), Al Ahly (Egito), Wydad (Marrocos), Monterrey (México), Club Léon (México), Boca Juniors (Argentina) e Botafogo (Brasil)

Pote 4

Urawa Red Diamonds (Japão), Al Ain (EAU), Espérance Tunes (Tunísia), Mamelodi Sundowns (África do Sul), Pachuca (México), Seattle Sounders (EUA), Auckland City (Nova Zelândia) e Inter Miami (EUA)

A new era of club football… ????????#FIFACWC pic.twitter.com/4pCIE1WJpN — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) December 3, 2024

