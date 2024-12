O Porsche 917K com o chassi n.º 917-022, é uma verdadeira preciosidade, pois não só brilhou em pista, como foi promovido a estrela de cinema no filme Le Mans de 1971, que teve Steve McQueen como protagonista, para depois passar a integrar a colecção particular de vários pilotos e duas estrelas de Hollywood. O próximo palco do 917-022 vai estar na Florida, mais precisamente no próximo leilão da Mecum, em Kissimmee, próximo de Orlando, Estados Unidos da América.

Este é o habitáculo do 917K 917-022 que vai ser leiloado. Dentro de um carro idêntico, Jackie Oliver foi cronometrado a 400 km/h na recta de Mulsanne (à época ainda sem chicanes) 2 fotos

De acordo com o site da leiloeira norte-americana, que alegadamente organiza os maiores leilões de carros de colecção do mundo, Kissimmee vai receber um total de 4500 preciosidades de quatro rodas, entre 7 e 19 de Janeiro, com o 917-022 a ser o cabeça-de-cartaz. O Porsche 917K que foi adquirido por Steve McQueen em 1970 é idêntico ao modelo que venceu as 24 Horas de Le Mans nesse mesmo ano, com Richard Attwood e Herrmann, para um modelo igual repetir o sucesso em 1971, desta vez com Gijs van Lennep e Helmut Marko, que hoje representa na Red Bull F1 o dono da equipa.

Depois de terminadas as filmagens de Le Mans, McQueen vendeu em 1971 o 917-022 ao piloto Reinhold Joest, que venceria as 24 Horas de Daytona e duas vezes as 6 Horas de Nürburgring, antes de formar a sua própria equipa, o Team Joest, e triunfar 15 vezes nas 24 Horas de Le Mans (ainda que com outros modelos da marca). Joest vendeu o 917-022 ao piloto Brian Redman (também ele um vencedor de Le Mans) em 1975.

Após mais de uma dezena de mudanças de propriedade, em 2001, o 917-022 foi finalmente adquirido por Jerry Seinfeld, popular comediante e actor que possui uma invejável colecção de 150 veículos, um dos quais este Porsche 917K, que entretanto foi restaurado por completo no especialista californiano Cavaglieri Restorations, antes de rumar a Kissimmee.

Tal como o modelo original, o 917-022 continua a utilizar um motor atmosférico com 4,5 litros e 12 cilindros horizontais refrigerado a ar. Denominada internamente Type 912, esta unidade motriz está acoplada a uma caixa manual de apenas quatro velocidades. Com 580 cv às 8400 rpm e 496 Nm de binário, associado a um peso de somente 820 kg, o 917K — de que apenas foram construídas 12 unidades — sempre se revelou muito rápido, ao contrário do seu antecessor 917. Posteriormente, viu a capacidade do motor aumentada, de 4,5 para 4,9 litros, de forma a atingir 630 cv. Acabou por ser substituído, em 1975, pelo Porsche 936.