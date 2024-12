A temporada do FC Porto tem sido um verdadeiro carrossel. Altos e baixos, derrotas e vitórias, triunfos e eliminações — sem que nenhuma das opções se prolongue durante muito tempo ou permita grandes habituações. Os dragões empataram com o Famalicão na semana passada, venceram na Liga Europa a meio da semana e esta segunda-feira podiam aproveitar a escorregadela do Benfica. Como sempre, um carrossel.

Contra o Estrela da Amadora, no Dragão, o FC Porto sabia que uma vitória era suficiente para ultrapassar o Benfica em voltar ao segundo lugar, mesmo que à condição, já que os encarnados ainda vão cumprir um jogo em atraso nos próximos dias. A receção à equipa da Reboleira surgia pouco depois do triunfo perante o Midtjylland, na Liga Europa, e Vítor Bruno não escondia que os resultados dos dragões têm muitas vezes sido melhores do que as exibições.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-Estrela da Amadora, 2-0 14.ª jornada da Primeira Liga Estádio do Dragão, no Porto Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa) FC Porto: Diogo Costa, Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Otávio, Galeno (Gonçalo Borges, 89′), Stephen Eustáquio (Alan Varela, 89′), Nico González, Danny Namaso (Iván Jaime, 68′), Pepê (Francisco Moura, 68′), Fábio Vieira (Rodrigo Mora, 84′), Samu Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, Tiago Djaló, Vasco Sousa, Deniz Gül Treinador: Vítor Bruno Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Tiago Gabriel, Issiar Dramé, Rúben Lima, Danilo Veiga, Igor Jesus (Diogo Travassos, 79′), Paulo Moreira (Jovane Cabral, 65′), Léo Cordeiro (Manuel Keliano, 79′), Nilton Varela, Kikas (Leonel Bucca, 65′), Rodrigo Pinho (André Luiz, 65′) Suplentes não utilizados: Marko Gudzulic, Till Cissokho, Guilherme Montóia, Manu Treinador: José Faria Golos: Nico González (12′), Gonçalo Borges (90+3′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Danilo Veiga (34′ e 74′), a Rúben Lima (76′); cartão vermelho por acumulação a Danilo Veiga (74′)

“Pressão temos sempre, no Campeonato inteiro, ainda para mais estando na Liga Europa. Há sempre pressão. É o que é, não podemos controlar isso. O que controlamos são as nossas ideias, os nossos conceitos, e mesmo assim pode aparecer algo estranho. Se há mais ou menos pressão… Temos é de olhar para dentro. Ainda não perdemos em casa e os Campeonatos são ganhos em casa e fira. Fortaleza ou não, claro que ter 50 mil pessoas a empurrar-nos é melhor. Ajudam a resolver problemas que vão aparecendo durante o jogo”, explicou o treinador na antevisão, ainda que o Dragão tenha assistido a uma significativa quebra de assistências nas últimas semanas.

Ora, neste contexto e ainda sem o lesionado João Mário, Vítor Bruno mantinha exatamente o mesmo onze inicial que defrontou Midtjylland: com Galeno como lateral esquerdo, Danny Namaso titular no ataque e Alan Varela no banco, já que Fábio Vieira e Stephen Eustáquio faziam companhia a Nico González no meio-campo. Do outro lado, num Estrela da Amadora que vinha de duas vitórias nas últimas três jornadas, José Faria não contava com Ferro, por problemas físicos, e lançava Rodrigo Pinho e Kikas no setor mais adiantado.

????????Nico González marca o 5.º golo nesta temporada, quebra um jejum de 8 jogos sem marcar. Marcou pela terceira vez no Estádio do Dragão: Rio Ave, FC Arouca, Estrela da Amadora pic.twitter.com/x0yRKJ4zKi — Playmaker (@playmaker_PT) December 16, 2024

Os primeiros instantes do jogo permitiram perceber desde logo que seria o FC Porto a assumir a iniciativa, com o Estrela da Amadora a apresentar-se com um bloco muito baixo que pretendia anular linhas de passe e apostar essencialmente na transição rápida para chegar perto da baliza de Diogo Costa. Galeno protagonizou o primeiro lance de perigo, com um cabeceamento por cima depois de um canto (5′), e a verdade é que não foi preciso esperar muito mais pelo primeiro golo.

Canto cobrado na direita, ninguém tocou na bola antes de esta cair no chão e Nico, praticamente sozinho e ao segundo poste, desviou de forma atabalhoada para bater Bruno Brígido e abrir o marcador (12′). O jogo tornou-se ainda mais cinzento depois do golo, sem que nenhuma das duas equipas tivesse propriamente inspiração ou discernimento para criar oportunidades, e durante muito tempo o lance mais perigoso foi mesmo um instante em que Diogo Costa teve de saltar para segurar um cruzamento de Igor Jesus (17′).

⏱️ 40’ | Porto 1 – 0 Estrela da Amadora ◉ O dragão tem atacado muito pelo seu flanco esquerdo e Danilo Veiga ???????? tem sentido muitas dificuldades, registando já 13 perdas de posse, 3 no terço defensivo#FCPCFEA #LigaPortugal pic.twitter.com/PoH00zzhaN — GoalPoint (@_Goalpoint) December 16, 2024

O FC Porto nunca perdeu o controlo do jogo, mas mantinha-o de forma absolutamente inconsequente. Os dragões atacavam essencialmente pela esquerda, onde Danilo Veiga tinha muitas dificuldades, mas o Estrela da Amadora tinha o mérito de ir anulando o impacto de Samu — ainda que esse reforço de marcação abrisse espaços para Fábio Vieira, Galeno ou Pepê, que ainda rematou duas vezes por cima da baliza (29′ e 34′).

A primeira parte terminou com um período de maior preponderância do Estrela da Amadora, que passou alguns minutos dentro do meio-campo contrário graças a vários livres indiretos, mas a defesa do FC Porto nunca teve sobressaltos. Dramé brilhou ao impedir que Samu aumentasse a vantagem, com um corte perfeito na cara de Bruno Brígido (40′), e os dragões foram para o intervalo a vencer os tricolores pela margem mínima.

⏱️ INTERVALO | Porto 1 – 0 Estrela da Amadora ◉ Jogo pouco interessante, mas com clara superioridade portista

◉ Só um golo em noite de poucos remates ou acções nas áreas adversárias#FCPCFEA #LigaPortugal pic.twitter.com/nSPsTc7WTO — GoalPoint (@_Goalpoint) December 16, 2024

Nenhum dos treinadores fez alterações ao intervalo e o jogo regressou para a segunda parte assim como tinha ido para a primeira, com o FC Porto a controlar e o Estrela da Amadora a limitar-se a acompanhar as frágeis investidas dos dragões. Em comum, porém, mantinha-se a falta de critério ou ideias, com a equipa de Vítor Bruno a assinar uma exibição muito pobre perante um Dragão que se ia tornando impaciente.

Os tricolores tiveram a melhor oportunidade à passagem da hora de jogo, com um remate de Léo Cordeiro que passou por cima na sequência de uma incursão de Kikas pela esquerda (60′), e ficava a ideia de que o conjunto de José Faria estava a arriscar um bocadinho mais face à passividade do FC Porto. O treinador do Estrela mexeu nesta altura, lançando Jovane Cabral, André Luiz e Leonel Bucca de uma vez, e Fábio Vieira ficou perto de marcar com um remate forte que Bruno Brígido defendeu (66′).

????Há dois meses que o ????FC Porto não jogava em superioridade numérica (vs Manchester United) É o sexto jogo nesta temporada que joga com mais um homem. pic.twitter.com/ayQtoXrS5d — Playmaker (@playmaker_PT) December 16, 2024

Vítor Bruno fez as primeiras substituições a pouco mais de 20 minutos do fim, trocando Pepê e Danny Namaso por Iván Jaime e Francisco Moura, e Galeno subiu no terreno. Nessa altura, porém, as ambições que o Estrela da Amadora ainda poderia ter ficaram amputadas: Danilo Veiga viu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando os tricolores em inferioridade numérica na ponta final da partida.

Rodrigo Mora, Alan Varela e Gonçalo Borges ainda entraram, Bruno Brígido evitou o golo de Nehuén Pérez com mais uma enorme defesa (78′) e o mesmo Gonçalo Borges acabou com as dúvidas já nos descontos com um bom remate cruzado (90+3′), estreando-se a marcar pela equipa principal. No fim, o FC Porto venceu o Estrela da Amadora no Dragão e subiu provisoriamente ao segundo lugar, tendo agora mais um ponto do que o Benfica, que tem menos um jogo. O resultado da equipa de Vítor Bruno voltou a ser bem melhor do que a exibição — e Nico González voltou a ser o mais inspirado dos desinspirados.

???????? FINAL | Porto 2 – 0 Estrela da Amadora ◉ Vitória tranquila do "dragão" sem brilhar

◉ Um golo em cada parte numa exibição q.b.

◉ Golos de Nico ???????? e Gonçalo Borges ????????

◉ Ratings e Match Report em https://t.co/QZuwKyufuG#FCPCFEA #LigaPortugal pic.twitter.com/Vnc6XxOu19 — GoalPoint (@_Goalpoint) December 16, 2024