Jogo do título. Estamos apenas em dezembro, ainda longe do término da temporada e quase no fim da primeira metade, mas como tem sido habitual nos últimos anos, o PSG continua a dominar o Campeonato francês. Fruto desse domínio e apesar de um maior equilíbrio na discussão do pódio, um triunfo em casa do rival Monaco podia catapultar os parisienses para a conquista do troféu. O jogo da 16.ª jornada da Ligue 1 acabou por ser antecipado duas semanas devido à primeira batalha de 2025: a Supertaça, no Qatar, que coloca frente a frente os dois emblemas.

Os monegascos começaram a temporada em grande forma e chegaram a ter 11 jogos de invencibilidade (oito vitórias e três empates), mas acabaram por ceder frente ao Marselha (2-1), no Campeonato, e a Benfica (2-3) e Arsenal (3-0), na Liga dos Campeões. A formação de Adi Hütter entrou esta quarta-feira em campo na terceira posição, a sete pontos do PSG, que voltou às vitórias na última semana, na visita ao Salzburgo (0-3), seguindo-se a receção ao Lyon (3-1), que só tinha uma derrota nos últimos 15 jogos.

Assim, Hütter operou uma alteração forçada na baliza, já que o titular Majecki está lesionado e teve de ser substituído por Köhn. Com Teze suspenso, Vanderson regressou ao onze inicial, ao passo que Magassa substituiu o lesionado Zakaria. No campeão francês, Vitinha e João Neves foram titulares, ao passo que Gonçalo Ramos sentou-se no banco, com o “menino” Doué a atuar na frente do ataque. E foi com Neves a começar como lateral esquerdo que os parisienses entraram com tudo, com Hakimi a atirar ao poste logo no início (4′). Pouco depois foi a fez do internacional português corresponder a um canto, mas Vanderson cortou em cima da linha (10′).

Ainda nos primeiros 20 minutos da partida, Donnarumma impediu o golo de Singo com uma rápida saída da baliza, só que acabou por ser atingido na face pelo pé do lateral e ficou ferido. O internacional italiano foi forçado a sair e, já com Safonov a defender as redes, o PSG chegou ao golo inaugural, numa jogada que passou pelos pés de João Neves e acabou com Hakimi a cruzar para o remate certeiro de Doué (24′). Na parte final do primeiro tempo e numa altura em que surgia Zaïre-Emery na lateral esquerda, o lateral marroquino voltou a colocar Köhn à prova (42′).

Na etapa complementar, o Monaco regressou melhor e, no início, Marquinhos jogou a bola com a mão dentro da área, originando um penálti. Na cobrança, Ben Seghir atirou muito colocado e empatou a partida (53′). Pouco depois, Golovin lançou Akliouche no corredor esquerdo, o extremo cruzou para Embolo, que ganhou a frente a Pacho e completou a reviravolta (60′). Contudo, a vantagem monegasca durou pouco tempo, já que, depois de uma defesa incompleta de Köhn a remate de Fabián Ruiz, Salisu falhou o corte e Dembélé desviou para o empate (64′).

João Neves acabou por ser substituído logo a seguir, com Enrique a apostar num lateral esquerdo de raiz, Lucas Hernández. Para os últimos dez minutos foi a vez de Gonçalo Ramos voltar a ser lançado e, no primeira vez que tocou na bola, chegou ao golo. Lee cobrou um canto na direita, o avançado português ganhou nas alturas e cabeceou para o 2-3 (83′). Na resposta, Akliouche voltou a colocar a defesa do PSG numa situação complicada, mas Minamino falhou o remate quando seguia isolado (85′). No tempo de compensação, Lee ainda atirou ao poste, Hütter foi expulso por protestos e Dembélé fechou a contagem em 2-4, com uma finalização de classe (90+7′).

????????????????Gonçalo Ramos nos últimos 5 jogos pelo PSG: ⚽️ AS Monaco

⚽️ Lyon

⚽️ Salzburg

❌ Auxerre

????️ Nantes ???? Franco Arland pic.twitter.com/kPFCSm1SdU — Sebastião Sousa Pinto (@sebsousapinto) December 18, 2024

Assim, o clube da capital continua sem perder na Ligue 1 e chegou aos 40 pontos na tabela classificativa, alcançando uma vantagem de dez pontos para o Monaco, que é terceiro com 30 pontos. Pelo meio está o Marselha, com os mesmos pontos dos monegascos e um jogo a meio.